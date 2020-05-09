哈师大党委副书记教授批马克思遭免职调查

哈尔滨师范大学教授于琳琦近期遭到五毛们的炮轰，指其作为一名中共党要，竟然在网上公开咒骂世界共产党的共同领袖马克思，侮辱刘胡兰。本周四晚间，校方发文回应说，于琳琦被免去院党委副书记、副院长等职以及正被调查。

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据自由亚洲报道，哈师大副书记微博批马克思被免职及调查。

中国大学校园的政治肃杀气氛日趋浓烈，教师表达政治观点，稍有不慎可能会受到处罚。本周四（5月7日），哈尔滨师范大学社会与历史学院党委副书记于琳琦，被网民指在网上的留言不配当“副院长、副书记、教授”，并且指责于琳琦反马克思主义、反共产党、侮辱英烈刘胡兰以及挑战法律权威，还指于琳琦作为一个共产党党员，竟然公开发表污蔑、咒骂世界共产党人共同的领袖马克思，是一个五毒俱全的人。当晚，哈师大校方发微博回应，称已经对于琳琦进行“深入调查”。

该报道称，据@哈尔滨师范大学5月7日消息说，关于网上出现的我校历史文化学院教师于琳琦在其个人社交平台发布有关不当言论一事（2014年4月已被免去历史文化学院党委副书记等一切职务），学校高度重视，今日已成立调查组进行深入调查，将根据调查情况依纪依规进行严肃处理。

目前，于琳琦的微博@林奇视角文章已经删除。@林奇视角微博截图所见，于琳琦留言写道，入党誓词为什么要说“永不叛党?共产党不是黑帮组织,追求的不是一己之私，它应该是一个民主的，开放的，光明磊落的现代政党。对人们来说, 当党的路线、政策、方针符合自己的意愿和理想, 就可以申请加入，而一旦背离，就可以选择退出，就可以反对，甚至背叛，盲目跟随才是不负责任的做法。还说，世界上最成功的教唆犯是马克思。有微博文字说，于琳琦侮辱英烈刘胡兰，说她的行为在当时角度看属于刑事犯罪。还说雷锋这个榜样祸害了许多人。

该报道引述公开资料介绍，56岁的于琳琦毕业于哈尔滨师范大学历史系。主要从事《世界现代史》、《现代国际关系史》、《现代美国社会与文化》的教学与研究。主要学术著作：《现代国际组织问题研究：国际联盟的历程》。

自由亚洲说，最近三年，大学教师因言获罪事件至少发生10起。比如2018年厦门大学人文学院历史系助理教授周运中，在其微博称中国是最低劣的民族，还指中国的科技比美国最少落后5000年，思想落后、民性落后和制度落后，周运中被校方解聘。该校另一教师尤盛东，被指在课堂上的政治言论“偏激”，被学生检举后遭校方解聘。2019年，四川轻化工大学副教授李志被指发表不当言论，受到校方行政处罚，被调离其所任职的马克思主义学院。同年，北京清华大学教授许章润也因发表言论被停职。

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