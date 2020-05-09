在华知识产权官司大翻转 被山寨的外国诉讼纷纷赢了

据香港媒体说，西方企业多年来苦于品牌在中国市场遭廉价山寨版侵蚀利润，如今随中国法院接连在侵权官司判外商胜诉，氛围已丕变；中国有关当局还藉检讨专利申请作业，加强遏制滥行注册歪风。据外商律师方面指，“相较去年美国企业打官司常遇困难，现在在中国情况整个翻转。外商企业开始能在大案子里胜诉。”

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据中央社今天报道称，中国智财保障氛围转变，外商屡获胜诉。据“南华早报”引述官方数据指出，值此氛围转向保障原创、商标、专利之际，更多企业纷提智财诉讼。在美中达成第一阶段贸易协议且中方同时加强遏止“商标蟑螂”抢注商标后，更有助这股透过诉讼维护权益的风气。

该报道称，从知名美国运动鞋品牌New Balance到加拿大玩具制造商Spin Master，外商纷纷告赢侵权者，获赔金额有升高趋势；目前审理中的案件，尚有已故武打巨星李小龙家人向中国连锁餐饮“真功夫”索赔侵犯李小龙肖像，以及法国美妆莱雅集团（L\'Oreal）所提遭侵权诉讼。

上海市浦东新区人民法院4月底判决，中国New Barlun公司需为商标过于相似，赔偿New Balance人民币1080万元侵权损害，这是外企提告商标侵权官司里获赔最多的一桩官司。此前在3月，苏州的法院也判广州灵动创想文化科技公司应赔偿加拿大玩具制造商Spin Master人民币1550万元，前者被控侵害后者的专利。

智财法律事务所罗思（Rouse）全球争端处理部门负责人马锦德（Douglas Clark）说：“相较去年美国企业打官司常遇困难，现在在中国情况整个翻转。外商企业开始能在大案子里胜诉。”马锦德在香港与中国大陆已执业20多年，并参与New Balance及Spin Master所提案件。他表示，拜今年1月中国和美国达成第一阶段贸易协议且持续与欧盟谈判之赐，国际压力让中国的法院采取更保障智财的作为，也是让这类官司变多的原因。

据该报道称，中国的法院自2014年起处理涉及外商企业的案件增多，当年中国的立法机构核准，在北京、上海、广州等大城设置个别智财法院；最高人民法院去年也启用智财专庭。

据北京知识产权法院副院长陈锦川指出，去年上半年他们受理涉及至少一间外商的案件达1万3736件，占全国总数1/5。这些案子里，美商约占1/3最多，德商与日商分以10%与9%居次，在与中国和其他外商的这类民事官司里，美商、德商、日商告赢比率达68%。

在中国制造业枢纽的浙江省，涉及境外公司（包括港澳台）的新案件从2018年到2019年增加32%；江苏省的案件去年更暴增142%。广州知识产权法院上月在一份报告指出，涉及外商的案件逐年增加，“知名企业，像高通（Qualcomm）与苹果（Apple）选在广州兴讼日增”，约一半是专利权争端。

据该报道指出，除了与欧美贸易关系，中国还有很多出于自身权益而保障智财的理由。随着决策者寻求减少对欧美老牌企业的依赖，国内的科技业与本土消费品牌现被视为中国攀向全球价值链的动力，只有把盗版者赶出市场，真正的创新者才能生存。

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