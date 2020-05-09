多国民调：中国人讃中国抗疫成绩顶呱呱香港日本包尾

新加坡一家独立民调公司进行一项针对政府抗疫表现的民意调查显示，大多数人民对本国政府的表现感到不满意，抗疫工作受到高度肯定的，有中国、越南和新西兰的领导人。调查的范围包括了全球23个经济体系，中、越、新三国政府的抗疫工作，被本国人民分别给予86、82和67分。香港和日本则垫底，他们的政府的抗疫工作，分别只得11以及5分。

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包括国家政治领导、企业领导、社会以及传媒的表现整体而言，亚洲领先其他地区。中国的整体得分是85、越南77以及印度的59分，美国只有41分，而英国、意大利分别得37和36分。香港和日本继续垫底，分别得27以及16分。

调查由新加坡作为基地的独立民调公司Blackbox Research以及消费者讯息平台Toluna联手进行，被访者有1.2592万人，他们分别来自全球23个经济体系，调查的日期从4月3日至19日进行。

这家民调公司的创办人兼执行长布莱克（David Black）说，中国人民对他们的政府予以“非常满意”的评分，可能是因为中国正在复甦阶段，而武汉病毒仍在其他国家肆虐，“这给予中国政府处理危机相当称职的观感”。

布莱克说，西方世界抗疫工作有很大的落差，位于前茅的新西兰，由于总理抗疫工作领导有方，导致她大大得分。

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