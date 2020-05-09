已遭批捕的中国国开行原董事长妻子传跳楼自杀

有中国媒体引述消息人士报道，中国国家开发银行原党委书记、董事长胡怀邦的夫人薛迎娟5月8日跳楼自杀，原因不明。中共中央纪委官网去年7月31日宣布调查胡怀邦，今年1月宣布开除胡怀邦党籍，将其涉嫌犯罪问题送检起诉。

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据联合早报今天报道称，网传中国国开行原董事长胡怀邦夫人跳楼自杀。

该报道引据易趣财经旗下微信公号“行长要参”消息，业内人士5月8日透露，胡怀邦的夫人跳楼自杀。微博用户“欢爷看世界” 附上了相关照片，并以藏头诗的方式描述此事：“胡搞开行不尊老，怀有异心立山头。邦交怀友很不慎，夫人跳楼康乐七。”

微博用户“欢爷看世界”5月8日附上照片，以藏头诗暗示胡怀邦的夫人跳楼。

据该报道，截至目前该微博未被删除，但消息仍未获证实。

胡怀邦2013年4月出任国家开发银行党委书记、董事长。在中央巡视组2016年2月27日巡视之后，国开行一夜之间拆掉了位于长安街的办公楼前牌坊。胡怀邦2018年9月27日卸任国家开发银行党委书记、董事长。中共中央纪委官网去年7月31日宣布调查胡怀邦，今年1月宣布开除胡怀邦党籍，将其涉嫌犯罪问题送检起诉。胡怀邦一案2月13日被送检起诉，他本人也被批捕。

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