方方致敬 北师大驳回对教授的举报

北京师范大学学术委员会近日驳回一个针对该校教授言论的举报案后，“武汉日记”作者方方昨晚发文致敬，并呼吁湖北大学等校应学习北师大，保护好自己的教授，不被网络流氓绑架。至此没有消息确指北师大驳回举报教授的做法是否遭指攻击，亦或透露官方发松批判迹象。

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据中央社今天报道称，北京师范大学驳回对教授举报，方方发文致敬。消息称，“武汉日记”作者方方8日晚间发文，向北京师范大学学术委员会近日驳回一个针对该校教授言论的举报案致敬。

中国“五毛”网军近期对方方朋友圈发动围剿，凡是发文支持方方或是被方方转发文章的教授，均遭大批网军起底过去言行，并向所属大学举报。这波迫害言论自由的猎巫行径越演越烈，迄今未见官方介入表态。继湖北大学教授梁艳萍、海南大学已退休的诗人教授王小妮被校方宣布调查后，哈尔滨师范大学官方微博7日晚间宣布，关于网络出现该校历史文化学院教师于琳琦在其个人社群平台发布有关不当言论一事，已成立调查组深入调查。

该报道称，4月26日，于琳琦在其微博“林奇视角”发文称：“我总是能看到社会进步，并为之欣慰。比如现在，中国此前没有一次对真实的追求，像对方方日记这样。”于琳琦因此遭到网军起底举报曾发表多篇批评共产党、马克思并侮辱革命先烈的言论；他原本在微博发表超过6千则文章，目前已删除一空。讽刺的是，于琳琦被举报的微博文章，并未因为内容不当遭网管删除。

中央社说，不过五毛网军猎巫行动，近日在北京师范大学踢到铁板。被网军锁定的北师大教授张曙光发文指出，5日上午去学院开会，是疫情以来本学期召开的第一次学术委员会，为一位被“告状”告到教育部的老师形成决议，类似正在湖北大学和海南大学发生的揭批事件，只是没有被捅到网上而已。据他指出，全体委员对告状揭发信声称这位老师的研究“是反马克思主义的”、“资产阶级意识形态”、“搞乱青年人的思想”等结论，明确表示反对，甚至不屑，是无限的“上纲上线”。一致的结论是该老师在这方面“不存在政治问题”。

该报道说，对此，方方8日晚间在微博发文说，非常高兴地看到很多人都在向北师大的老师们致敬；她也要向北师大的老师们表达敬意：“你们太了不起了！”方方说，“也特别期待湖北大学、海南大学、哈尔滨师范大学能够向北师大学习，像北师大一样，保护好自己的教授，不被网络流氓绑架，向全国以及全世界展示中国大学本该有的品格”。

方方并批评网络流氓把与他们观点不同者的微博一翻10年，找出与现时代有差异的只言词组，然后去博主单位举报，用扣帽子打棍子的方式，以霸蛮的口气，公开强行要求校方处理，“下手之恶毒之下流，完全突破做人底线”。

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