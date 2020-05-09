“明镜周刊”说:德国情报获悉习近平要求谭德塞压下疫情讯息

国际追究新冠肺炎疫情责任的声浪不断，德国情报单位指出，中国国家主席习近平亲自要求世卫秘书长谭德塞淡化疫情的严重性，并指中国的隐匿造成全球至少损失一个月的时间抗疫。但中国驻德国大使吴恳告诉明镜周刊，中国的快速反应让世界至少有6个星期的时间准备，可惜许多国家没有利用，一些政治人物甚至说只是流行性感冒。

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据中央社今天报道称，德国情报单位指习近平要求谭德塞压下疫情讯息。消息说，德国情报单位指出，中国国家主席习近平亲自要求世卫秘书长谭德塞淡化疫情的严重性。

该报道称，最新一期“明镜周刊”（Der Spiegel）透露，根据德国联邦情报局（BND）情资，中国国家主席习近平1月21日与世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通话时，要求世卫不要发布病毒人传人的讯息和延后全球大流行的警告。结果世卫沉默多天，直到1月底才宣布2019冠状病毒疾病（COVID-19）是“国际关注的公共卫生紧急事件”。

据“明镜周刊”指出，西方国家普遍认为，如果不是中国隐瞒讯息，疫情会容易控制得多，德国联邦情报局的结论是由于北京封锁消息，全球平白损失4到6个星期的时间对抗病毒。

中央社引述南德日报（Süddeutsche Zeitung）指，德国罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的专家也确信，疫情爆发一开始中国提供的讯息就不完整，为有效防疫，德国这个全国公共卫生的主管机关只好向联邦情报局求助。

中央社说，不过，被问到中国是否应该对疫情蔓延负责时，中国驻德国大使吴恳告诉明镜周刊，中国的快速反应让世界至少有6个星期的时间准备，可惜许多国家没有利用，一些政治人物甚至说只是流行性感冒。针对各国呼吁组织独立团队调查病毒的起源，吴恳说，“中国对国际调查持开放态度”，不过，不应该一开始就把责任推给中国，用所谓的国际调查来找证据。据吴恳说，调查病毒起源的工作应由学者来执行，不能被政治人物作为工具。

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