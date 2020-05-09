法媒：中国卫健委再次承认在重大疫情防控上有短板
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5月9日，中国国家卫健委副主任在一次吹风会上表示，将从六方面推进公共卫生应急体系建设。法国国内新闻台表示，在美国方面批评北京当局隐瞒疫情、延误通报时机，让其蔓延至全世界范围时，中国再次承认在重大疫情防控上存在短板。习近平2月份讲话之后，各省也展开过“杜漏洞、补短板”活动。
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中国国家主席习近平2月时也强调过，阻击疫情工作要放眼长远，还应健全重大疫情防控体制机制，补齐公共卫生领域供给侧结构短板。
中国国家卫生健康委员会副主任李斌9日在北京表示，应对新冠肺炎疫情“大考”，中国将从六方面推进公共卫生应急体系建设。
中国国务院新闻办公室当日就全国人大代表建议和政协委员提案办理情况举行政策例行吹风会。2019年国家卫健委承办全国人大代表的建议930件，全国政协委员的提案631件。在应对疫情过程中，代表委员提出建议提案400余件。
李斌表示，“这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，这次抗击新冠肺炎是对我国治理体系、治理能力的一次‘大考’。”李斌说，“在应对过程中，也暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面仍然存在着短板。”
李斌指出，针对公共卫生应急体系建设工作，下一步考虑从六方面推进。
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