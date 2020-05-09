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法媒：中国卫健委再次承认在重大疫情防控上有短板

Li Bin, le vice-ministre chinois de la Santé, lors d'une conférence de presse à Pékin, la capitale chinoise, le 22 janvier 2020 © NOEL CELIS / AFP

5月9日，中国国家卫健委副主任在一次吹风会上表示，将从六方面推进公共卫生应急体系建设。法国国内新闻台表示，在美国方面批评北京当局隐瞒疫情、延误通报时机，让其蔓延至全世界范围时，中国再次承认在重大疫情防控上存在短板。习近平2月份讲话之后，各省也展开过“杜漏洞、补短板”活动。