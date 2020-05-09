疫情中国 中常委会上习近平促防外入与国内反弹
发表时间：
中国国家主席习近平警告说，当前外防输入压力持续加大，国内疫情反弹风险始终存在。习近平要求应精准有效做好外防输入工作，严密防范疫情出现反弹。习近平并要抓好重点地区疫情防控工作，落实和完善常态化疫情防控举措。习近平是在中共中央政治局本周三召开常务委员会会议上作如上指示，这或是疫情以来，中共中央政治局常委会第二次会议。
广告
据路透社报道，习近平称当前中国外防输入压力持续加大，国内新冠疫情反弹风险始终存在。
中国中共中央政治局本周三召开常务委员会会议，研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平指出，当前境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，国内个别地区出现聚集性疫情，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。
根据中国官方媒体央视新闻联播援引习近平讲话称，要不断完善公共卫生体系，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。还要建设战平结合的重大疫情防控救治体系，健全应急物资保障体系。习近平并强调，此次疫情暴露出中国在防控体制机制，公共卫生体系等方面存在的一些短板。今后要加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，同时要继续抓紧做好各项工作，时刻绷紧疫情防控这根弦，确保完成目标任务，全面建成小康社会。
路透社说，中国中共中央政治局周三召开常务委员会会议，研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平指出，当前境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，国内个别地区出现聚集性疫情，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。
消息没有提及中共中央政治局周三召开常务委员会会议细节。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅