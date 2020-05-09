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疫情中国 中常委会上习近平促防外入与国内反弹

2月19日，戴着口罩的武警在天安门毛泽东巨幅画像前站岗。 REUTERS - TINGSHU WANG

中国国家主席习近平警告说，当前外防输入压力持续加大，国内疫情反弹风险始终存在。习近平要求应精准有效做好外防输入工作，严密防范疫情出现反弹。习近平并要抓好重点地区疫情防控工作，落实和完善常态化疫情防控举措。习近平是在中共中央政治局本周三召开常务委员会会议上作如上指示，这或是疫情以来，中共中央政治局常委会第二次会议。