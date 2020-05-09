黄奇帆指美国不可能冻结中国万亿美债 否则美元帝国崩盘

中美关系因疫情追责、台海局势等问题而再度紧张，有观点指，美国可冻结中国持有的万亿美债以反制中国。香港媒体今天引述重庆前市长、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆认为，美国对美债的态度十分小心，因美债意味着美国信誉，如果真要冻结中国的美债，“就是美元帝国崩盘之时”。报道称，美元债务是个好东西，中国还不见得要抛售。

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据香港经济日报今天报道称，中美角力，美国不可能冻结中国万亿美债，黄奇帆指：否则美元帝国崩盘。

中美关系因疫情追责、台海局势等问题而再度紧张，有观点指，美国可冻结中国持有的万亿美债以反制中国。重庆前市长、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆认为，美国对美债的态度十分小心，因美债意味着美国信誉，如果真要冻结中国的美债，“就是美元帝国崩盘之时”。黄奇帆说，美国不值得为冻结中国的美债而损失自身信誉，中国也不会轻易抛出美国国债。

美国财政部上月公布数据显示，中国所持美债达到1.09万亿美元，创最近四个月新高。据黄奇帆指出，中国买的美债，一部份是记名的，一部份是不记名的，美国无法冻结中国不记名的国债。

而且，美国对买美债的世界各国的债务责任，所拥有的信任和信誉是神圣的，任何情况下不可改变的。如果美国赖债，信誉首先破产。特朗普的经济顾问库德勒（Larry Kudlow）也曾表示，“美国债务的充分可信度和金融信用是神圣不可侵犯的”。

因此，黄奇帆称，“冻结之日真要发生，就是美元帝国崩盘之时”，“在这种问题上，谁都不会把自己的命门拿出来的。”

据该报道称，美债还是好东西，中国不会轻易抛出。中国作为美国的第二大债权国，又会否抛出美债以遏制美国？黄奇帆指，美债还是好东西。“如果有一天美元作为世界货币交易量从60%占比降下来，变成50%、40%，也还是好货币。欧元现在占全球货币百分之二十几，你说欧元不好吗？英镑现在只占5%，手里拿英镑不好？”

该报道引据黄奇帆说，“所以即使地位发生变化了，哪怕它甚至不是第一世界货币了，那它还是不亚于英镑、日元、法郎、德国马克或者是欧元的地位。”

该报道说，值得注意是，在去年中美贸易战如火如荼时，就有北京智囊提出，中国可大量抛售美债，导致美债价格暴跌，致使美元利率大幅上升，直接令美国房价重挫。但这样做中国自身也会招致严重损失，因为对中国来说，目前并不存在可以替代美债的外汇投资管道。

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