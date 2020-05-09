美媒指控解放军背景骇客光顾澳洲 国安问题引议论

美国纽约时报透露具中国军方背景骇客试图入侵西澳州政府电脑的消息传出后，中国骇客对澳洲造成国安问题再度成为话题，被指立场亲中的西澳州州长都险遭入侵，引起澳大利亚舆论关注。澳大利亚“悉尼晨驱报”（Sydney Morning Herald）跟进报道。据西澳大利亚州州长说：“无论谁做的，到底发生什么事，无论事件是否属实，都会追究到底。”消息说，事件已由澳大利亚国防部属下的“澳洲网络安全中心”和州长内阁厅处理。

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据中央社今天报道称，中国背景骇客入侵，澳洲亲中州长也成目标。消息称，具中国军方背景骇客试图入侵西澳大利亚政府电脑的消息传出后，中国骇客对澳洲造成国安问题再度成为话题，被指立场亲中的西澳州州长都险遭入侵，引起澳洲舆论关注。

纽约时报（New York Times）引述以色列网络安全公司“检查点软件技术”（Check Point Software Technologies）7日发表的报告，指中国骇客团体Naikon曾人侵印尼驻澳大利亚大使馆外交官员的电脑，试图向西澳州州长办公室寄出藏有恶意软件Aria-body的文件。据纽时指出，由于骇客写错电邮地址，西澳州州长办公室服务器退回邮件。因为系统有纪录，留下之后揭发恶意软件入侵的线索。

“悉尼晨驱报”（Sydney Morning Herald）跟进报道，指这起中国骇客入侵事件发生在今年1月3日，未有迹象显示西澳州州长办公室的电脑被侵入。据“悉尼晨驱报”指出，西澳州州长麦高恩（Mark McGowan）指不知情，看到纽时才获悉。他坦承知道的没有纽时报导的多。

据麦高恩提到，案件已由州长内阁厅主任布朗（Rebecca Brown）调查。他说：“无论谁做的，到底发生什么事，无论事件是否属实，都会追究到底。”

据该报道说，不过澳洲舆论关注的是麦高恩多次公开亲中立场，却又成为中国骇客下手对象。悉尼晨驱报指出，麦高恩曾指在整个西方社会中，西澳州可能是与中国关系最密切的地方。麦高恩近期是澳媒话题人物。“西澳洲人报”（West Australian）4月30日曾报导，澳洲联邦政府打算独立调查中国武汉肺炎，触发两国新一轮舌战关头，但麦高恩和联邦政府唱反调，指不应强硬对待中国，应优先考虑经济互利。此话一出即成为舆论话题。

美国媒体报导后，麦高恩才得知遭中国骇客试图入侵。西澳州在野自由党的创新及干扰性科技事务发言人寇卡（Zak Kirku）批评，麦高恩需向外界解释，为何州政府对此懵然不知。他要求州长立刻调查有无资料被窃或遭入侵。据寇卡相信，麦高恩办公室有高度敏感商业资料，包括会引起国际关注的矿业、石油和天然气等企业的资讯。他认为，资料如果落入不当人士手中，可能会危害澳洲大企业，导致商业上处于劣势，让极恶劣的环境进一步受冲击。

寇卡警告，相关敏感资料也可能用于对付州长、官员及整个西澳州。他质疑，如果拥有最高安全规格的州长办公室都在茫然未知情况下发生（试图入侵事件），全西澳州公务机关曾多少次遭入侵，却又全全不知情。

据西澳州在野自由党的创新及干扰性科技事务发言人呼吁，事件必须展开独立调查。不过悉尼晨驱报指出，西澳州政府透过不具名发言人表示，事件已由澳大利亚国防部属下的“澳洲网络安全中心”和州长内阁厅处理，毋须进行其他行动。

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