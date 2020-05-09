全球疫情紧张 美国缩短中国记者签证

美国周五公布了一项有关中国记者的新规定，把签证有效期缩短至90天，但可以延长。

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美中之间的这一互动发生于Coronavirus冠状病毒疫情在全球大流行之际，华盛顿表示，这是回应美国记者在华待遇。

路透社周六（2020年5月9日）报道注意到，最近数月，中美两国相互对记者采取了一系列报复行动。中国在三月份驱逐了三名美国记者。在此之前一个月，美国曾宣布把五家中国媒体列为“外国使团”，北京则随即驱逐了华尔街日报（Wall Street Journal）的三名记者 :两名美国人和一名澳大利亚人。

美方周五在公布新规时提到，中国抑制新闻独立。即将于周一开始实施的新规，把中国记者的签证限制在90天以内，但可以延期。通常，此类签证没有期限，除非职员换不同公司或媒体，才需另行申请延期。一位匿名美国高官表示，这项新规将使得美方更加经常地审视中国记者的签证申请，可减少中国驻美记者的总数。美方还补充说，新规不适用于持香港或澳门护照的记者。

路透社表示，新型冠状病毒肆虐全球之际，最近几个月，美中紧张加剧。全球如今已有近27万人病亡。

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