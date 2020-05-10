中国疫情低风险有反复 吉林遭调高

据中国国家卫生健康委员会今天上午在官网通报，5月9日昨天0至24时，全国报告新增确诊病例14例，其中12例为本土病例（吉林11例，湖北1例），2例为境外输入病例（上海）。中国疫情据称扫尾除黑龙江反复，又添吉林新忧。此前中国刚刚宣布全国低风险。

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据中央社今天报道称，中国吉林省增11例本土武汉肺炎确诊，中国全境低风险只维持2天。

中国宣布7日全国新冠肺炎中高风险区“清零”后，不过两天，吉林省9日新增11例。

中国9日再新增12例2019冠状病毒疾病本土确诊病例，其中11例全来自吉林省舒兰市。中国宣布7日全国中高风险区“清零”后，不过两天，又有地区跃为疫情高风险区。

据吉林省卫健委通报，5月9日0至24时，吉林省无新增境外输入确诊病例。全省新增本地确诊病例11例（吉林市11例）。全省累计报告本地确诊病例105例，新增无症状感染者2例（吉林市）。

据该报道，舒兰市昨天新增1例本土病例，但感染源成谜，舒兰市因此从低风险调整为中风险。今天确诊病例大增，吉林省上午宣布，按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，将舒兰市风险等级调整为高风险。

中国官方7日才将牡丹江市林口县风险等级由中风险调整至低风险，宣告全国已无中高风险地区，要全面推动复工，发展经济。

据该报道，中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，5月9日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，其中12例为本土病例（吉林11例，湖北1例），2例为境外输入病例（上海）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（内蒙古）。

截至5月9日午夜，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例148例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例7万8120例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例8万2901例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者73万6787人，尚在医学观察的密切接触者5840人。

境外输入现有确诊病例115例（含重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1683例，累计治愈出院病例1568例，无死亡病例。

中央社说，香港特别行政区累计确诊1044例（出院967例，死亡4例），澳门特别行政区累计确诊45例（出院40例）。

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