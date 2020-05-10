传解放军今试飞轰-20隐形轰炸机

中国网络有军事自媒体报道，解放军的隐形轰炸机轰-20周末试飞，飞行个多小时后降落，标志着这款山寨美军F-117的战机，将会提升解放军的空中攻击能力，不少网民希望今年的珠海航展，当局会展示这种隐形战机。中国军方没有对这一消息作出回应。

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据苹果日报今天报道称，网传解放军轰-20隐形轰炸机首飞，山寨美F-117战机。

军事自媒体“战略问题研究专家”报道这个消息，报道未有透露轰-20轰炸机在什么地点试飞，仅表示战机在今早9时50分起飞，11时01分降落，“圆满完成首飞任务”，亦没透露战机飞行时做过什么任务。

苹果日报称，轰-20战机，是解放军山寨全球首架可完全“隐形”、在雷达里完全藏匿行踪的美军F-117战机。2016年9月，时任解放军空军司令员马晓天首次透露正在研发新一代长程轰炸机，至2018年5月西安飞机工业集团推出《大国起飞》宣传片，片尾出现The Next字样和一款被幕布遮盖的新机型，极可能是轰-20。

报道称，中国军方从未透露轰-20的规格，内地网民则不断上传这款神秘战机的模拟图。美军估计这种飞机航程可达8,500公里，以“核常兼备”设计，可以执行核武攻击，亦具备常规武器的精确制导能力。除了模仿F-117战机的设计，美方亦估计这战机会参考美军B-2幽灵战略轰炸机的气动布局方式。

该报道引述分析称，轰-20将会取代现役轰-6K的主导地位，两者将会相搭配分别执行指派的任务。

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