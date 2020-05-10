台司法查陆款曲助韩国瑜竞选案 北京控白色恐怖 台北称是法制

台湾台北地检署侦办中国介入台湾选举案，依可处10年以下徒刑的期约贿选罪起诉长沙台湾同胞投资企业协会会长林怀、副会长佟建华等7人，引来全国台湾同胞投资企业联谊会批评搞白色恐怖；北检则强调检察官是依证据认定事实。据悉，针对长沙台协会招待机票及餐叙替国民党及韩国瑜动员一事，林怀及佟建华均供出，幕后确由中方主导。

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据自由时报今天报道称，中国国台办为国民党、韩国瑜贿选，长沙台协正副会长供出内幕。消息说，高雄市长韩国瑜，今年初代表国民党角逐总统大位落败。

据该报道称，林怀接受检调侦讯时承认，举办挺国民党及其总统候选人韩国瑜的造势餐叙活动，是由长沙台协会主动向台商及会员发出邀请，参与人数约400人，餐饮花费共人民币10余万元，全由长沙台协会支付，长沙台协会也有向航空公司争取优惠票价。

关于长沙台协会幕后主导者的背景，林怀承认实际主导者为中国湖南省长沙市台办经济处处长黄道年，且造势活动也是长沙台办处决定举办，其虽挂名长沙台协会会长，但只是出具名义而已，关于造势餐叙活动、补贴返台机票及相关实际作业，均由黄道年负责处理。

林怀坦承，针对参与造势活动及优惠机票活动者，须具有台湾投票权等规定，其事前早已知情，也曾以举办造势餐叙活动名义，分别向长沙市台办、湖南省台办申请补助长沙台协会活动，分别获补助款人民币29万元、120万元。

检方查出，黄道年指派中国籍男子周辉当长沙台协会秘书处主任，管理财务及负责向长沙台办或湖南台办请款等事务；对此，佟建华供出，他负责接洽华天大酒店场地、菜单及统计人数后向周辉回报，造势餐叙活动每桌人民币1600元，席开55桌，参与人数约600人，住宿部分全由周辉负责订房及结帐，一共10余间房间，参加活动者不须另外缴费。

佟建华侦讯时也承认，负责协调优惠机票等相关事项，并交由连上铭进行联系，另替周辉审核优惠机票登记表名单，排除不具有台籍投票权者，之后于造势餐叙活动上替国民党及韩国瑜拉票。

此次涉贿选而被起诉的7名台商，除了林怀之外，另包括长沙台协会副会长佟建华、中华妇女联合会副秘书长及湖南省衡阳办事处主任沈斌、中华两岸新家庭协会会长蒋明霞、中华湖南邵阳旅台同乡会理事长张国君、中华妇联会理事长兼中华统一促进党不分区立委候选人何建华、台商庄桓漳。未到案的长沙台协会会员连上铭，则已被发布通缉。

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