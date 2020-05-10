武汉报告1例新冠肺炎确诊病例

武汉市卫生健康委员会10日通报说，当地报告1例新冠肺炎确诊病例。这是武汉实现清零后发现的第一例确诊病例。

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患者高某某，男，89岁，住东西湖区长青街三民小区。患者有高血压、脑梗塞和肝囊肿病史，春节后一直未出小区。3月17日出现发热、发冷等症状，在家吃药10天后症状消失，未就医。4月15日患者出现食欲不佳、精神不佳症状。5月6日在社区人员陪同下，全程戴口罩在东西湖区妇幼保健院进行核酸检测，5月7日核酸检测结果显示为阳性，血清抗体显示IgG阳性。5月9日复查抗体结果为阳性，经专家认真讨论，认定为新冠肺炎确诊病例。其密切接触者妻子核酸检测结果为阳性，女儿核酸检测结果为阴性，无不适症状。妻子已作为无症状感染者上报。

患者居住小区曾有20例确诊病例，经组织专家对各种因素排查分析，其病因应主要来源于既往社区感染。

通报说，有关方面5月7日发现高某某阳性检测结果后，当日即邀请国家、省疾控专家组织专业流调力量，进行流行病学调查，对小区居民进行核酸检测排查，筛查发现无症状感染者5名。省、市、区对这次疫情发生高度重视，迅速采取严密防控措施。一是第一时间对重点人群和密切接触者实行集中隔离和核酸检测，并实行中医药医学干预。二是果断升级小区封控，加大环境治理和消杀力度。三是全力加强救治,将所有无症状感染者全部转入医院进行医学观察，并进行中西医结合治疗

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