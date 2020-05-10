残忍奸杀10岁幼女弃尸后自首该如何判 广西改判死缓引抗议 最高法今调卷

中国广西钦州市灵山县10岁女童小燕（化名）2018年10月一天在回家途中，遭同村一名杨姓男子强奸并残忍杀害弃尸。案件一审时，杨男被判死刑。惟中国内地传媒上昨天（9日）从小燕家属处了解到，案件早前在广西高院二审时，法院却以杨男自首为由，改判杨男死缓。消息曝光后，引起舆论激烈争议。

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据东网今天报道称，男子奸杀10岁女童，法院二审改判死缓惹争议。

广西钦州市灵山县10岁女童小燕（化名）早年在回家途中，遭同村一名杨姓男子强奸并残杀。案件一审时，杨男被判死刑。惟内地传媒上周六（9日）从小燕家属处了解到，案件早前在广西高院二审时，法院却以杨男自首为由，改判杨男死缓。消息曝光后，引起舆论激烈争议。最高人民法院周日（10日）宣布，经研究决定对此案调卷审查。

据该报道，案发于2018年10月4日中午12时许，时龄29岁的杨男外出时，遇上正售卖百香果的小燕，随即产生强奸念头。杨男及后趁小燕回家途中，在一竹丛处抱走小燕，并强行脱下小燕的裤子。小燕试图反抗，却被杨男掐颈直至昏迷，随后被装入蛇皮袋带到附近山岭。

小燕苏醒后试图爬出，但再被杨男掐颈，更遭杨用刀刺盲双眼。杨男强奸小燕后，再把小燕装入蛇皮袋，然后从山上把蛇皮袋抛进一水坑中浸泡，把小燕浸死后，弃尸山坡并离开现场。案发两天后，杨男到当地派出所投案自首。

该报道称，案件去年7月在钦州市中级人民法院一审宣判时，法庭认为杨男犯罪动机极其卑劣，手段极其残忍，情节极其恶劣，后果极其严重，虽然杨男自首并如实供述罪行，但依据杨的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，决定不予轻判，判处死刑并剥夺政治权利终身。然而杨男上诉后，广西壮族自治区高级人民法院今年3月25日二审宣判时，法院认为杨男具自首情节，原审对杨的量刑不当，判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并限制减刑。

报道指，对此，小燕的家人不服，决定提出申诉。

事件引起舆论热议，有内地律师指出，根据《刑法》规定，犯罪后自首的，法院可以从轻或减轻处罚，但“可以”并非“应当”，法院应根据被告的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度综合量刑，鉴于本案杨男犯罪情节特别恶劣，不适合改判减刑。该报道说，事后，有内媒记者向广西高院该案审判员查询，惟至今未获回应。

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