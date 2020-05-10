法国解禁后可做哪些体育活动？

5月11日是法国逐步解禁的第一天。无法远程工作的人要去上班；想剃头的顾客可以光顾理发店；想出门散步的男女老少再也不需要填写一张出行证明了。幼儿园、小学和部分初中学生在家长许可的情况下也可以去上学了。渴望过正常生活的法国人等来了第一个解禁日。被允许的健体活动大多都是室外锻炼。

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那么被憋了55天的法国人都可以进行哪些体育锻炼呢？疫情没有完全控制住，让很多法国人对公共交通产生了排斥心理。骑自行车、骑电动滑板车trottinette électrique成为时尚。巴黎市政府已在公路上刻意扩宽了自行车道，鼓励大家多用无污染的交通工具。

骑自行车上班需要携带企业工作证明吗？

骑自行车的上班族是不需要这份证明的。但身上必须携带身份证，因国家规定在解禁第一阶段，出行不得超过100公里。警察需要知道你确切的家庭住址。按照规定，和另一位骑自行车之间的间距要保持10米。交通部长也表示，没有遵守行驶间距的人不会被罚款。警察也很难目测两个骑自行车者之间的距离是否保持了10米。

5月11日，绿区的市政花园等街心公园将正式开放，但在红区是不被允许的。人们如果想在室外跑步、练瑜伽，规定是每人间距要保持方圆4平米、锻炼人数不得超过10人。

网球可以开放场地，但只能是单打。打网球之前需要在家换好运动衣，因场地内的更衣室不得开放。场地上的网球要注明是张三还是李四，不得混淆使用，怕交叉感染。

高尔夫球场也被允许从5月11日开放。但一个场地训练人数不得超过2个人，每人间的距离要保持3米，,高尔夫挥杆训练器、拉力绳、按摩球都归个人使用，不得传借。

一些室内体育锻炼和训练活动都要等到5月底再定。健身房内的各种体育锻炼都无法立即展开。而室外的骑马、冲浪等运动在人数受限制的情况下可以恢复。

巴黎市民喜爱的万森讷森林 (Bois de Vincennes)和布洛涅森林(Bois de Boulogne)公园都将从5月11日正式对公众开放。

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