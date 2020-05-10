特朗普说中国并非故意扩大疫情

美国总统特朗普日前在福克斯新闻的节目中就新型冠状病毒疫情从中国扩大到全球称，“我不认为中国是故意的”。据共同社说，特朗普此前反复严厉指责中国，但鉴于美中高官在美国东部时间7日就全面履行“第一阶段”经贸协议达成一致，再考虑到11月的大选，态度可能软化。

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据共同社今天报道，特朗普称中国并非故意扩大疫情，或顾及贸易软化态度。美国总统特朗普是在8日在福克斯新闻的节目中就新型冠状病毒疫情从中国扩大到全球称，“我不认为中国是故意的”。

在白宫内，副总统彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒8日确诊感染新冠病毒。负责照顾特朗普日常生活的工作人员7日刚刚确诊，有人担心在政府中枢的感染扩大。

关于新冠病毒从中国湖北省武汉的研究所流出的说法，特朗普一直很有自信，但8日并未提及。国务卿蓬佩奥在8日的广播节目中称“已见到大量”暗示研究所在运营和安全管理方面有问题的证据，但示意作为美国的判断可暂时搁置。

据该报道，围绕研究所流出一说，有人怀疑是否能得到美国同盟国等的支持。特朗普最近一直回避明确表示是否公开此前声称即将完成的情报机构相关报告。

另一方面，特朗普在福克斯的节目中就中国没能阻止疫情扩大的理由指出：“恐怕是因为无能。中国可能不知道该如何解释。”他批评中国拒绝接受美国专家的调查，并表示将继续把中国对信息公开的消极态度视为问题。

共同社说，关于以偏向中国为由而决定暂停对其出资的世界卫生组织（WHO），特朗普再次谴责称是“中国的傀儡”，并表示美国将于近期公布最终应对。

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