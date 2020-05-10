防堵质差口罩坏名声 中国今起禁止市场自采贸易出口

由于不合格防疫物资出口的情况大量发生，中国官方10日起暂停以“市场采购贸易”方式出口新冠肺炎病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服等防疫物资，只能以一般贸易方式出口，通过严格的质量监管。

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据东森新闻今天报道称，中国海关查获大量问题口罩！即起暂停防疫物资“市场采购贸易”出口。

该报道引据浙江义乌市商务局近日宣布，从10日起全国范围将暂停以市场采购贸易方式出口新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等医用物资和非医用口罩。

“市场采购贸易”是中国新推出的一种贸易新模式，指由符合条件的经营者在经商务主管等部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值15万美元以下、并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式。简单来说，就是针对专业市场内“单小、货杂、品种多”的无票出口贸易，具有通关快、便利化、免征增值税等特点。

据该报道，因此，若采取一般贸易方式，防疫物资仍然能出口，但必须严格依照质量标准，获得药品监督管理部门批准的医疗器械产品注册证书，或为医保商会公布的取得国外标准认证或注册的生产企业清单中的企业，并在报关时提交出口医疗物资声明。

要实施上述措施，主要是由于中国海关总署近期查获了大量不合格的防疫物资，根据9日公布的不合格查获清单，就涉及了186万个不合格口罩，点名16家出口企业和与其相关的生产企业。

据中国海关总署强调，对于在出口环节查获的霉变、残损、受污、超出保质期以及经实验室检测质量安全项目不合格的防疫物资，除依法给予行政处罚、符合刑事立案标准的移送司法机关追究刑事责任外，还将采取下调信用评级、提高查验比例、依法暂停或取消有关资格资质、曝光违法违规信息等多种惩戒措施，使其“一处失信，处处受限”。

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