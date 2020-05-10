香港交易所 李小加后时代中国影响或加力

香港证交所总裁李小加预计2021年10月底离职。分析指出，他离职后，港交所的战略方向问题会被浮上台面，中国可能会有更大影响力。

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据中央社今天报道称，李小加2021离职，港交所战略方向引关注。据分析指出，他离职后，港交所的战略方向问题会被浮上台面，中国可能会有更大影响力。

港交所在7日的声明中表示，李小加现在的港交所行政总裁合约将在2021年10月底届满，不再续约。港交所已成立一个遴选委员会选出继任者。

该报道引据英国金融时报说，李小加是一个直言不讳的人，曾当过石油开采工人。在执掌港交所的10年里，他为港交所的国际化所作的努力赢得了赞誉，这些努力包括吸引全球企业到港交所上市，以及与中国大陆市场建立联系。在他的任期内，港交所开启了与上海和深圳市场的交易互联互通，使数十亿美元以计的资金能够随着中国经济的蓬勃发展而流入中国内地股市和债市。港交所于2012年收购了伦敦金属交易所（LME）。

但该报道说，李小加的大胆战略举措和直言不讳的性格有时让人侧目。数个月前，港交所收购伦敦证交所的失败之举还曾引起轩然大波。

2019年，在持续数月的“反送中”抗议活动重创香港经济、使香港陷入政治混乱之际，港交所做出了试图收购伦敦证交所的惊人之举。但当港交所提出收购要约时，伦敦证交所已在以270亿美元收购数据商路孚特（Refinitiv）。

当时有批评人士表示，担忧香港会过度受到北京方面影响。香港政府直接或间接任命港交所13名董事会成员中的7名。

据该报道称，但港交所主席史美伦7日表示，李小加决定明年离职，与收购伦敦证交所失败无关。

港交所股东、基金管理公司Pendal的全球股票主管皮塔德（Ashley Pittard）表示，李小加离职后，港交所的国际扩张计划可能会退居次要地位，中国政府还可能试图加强对港交所的影响力。据皮塔德说，“主要国家的政府都在大幅加强对经济的控制。中国也不例外，在我们看来，国家的冠军企业将首当其冲”，皮塔德还补充说，港交所过去5年的股价表现“令人失望”。由于2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情导致全球市场动荡，港交所第一季净利润年减13%。

据该报道，花旗分析师田亚菲（Yafei Tian，译音）认为，李小加的离职引发了有关继任计划和“港交所战略方向”的问题。

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