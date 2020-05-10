Coronavirus-中国外交有步骤的还击

面对隐瞒疫情的指责，中国毫不犹豫地反击。欧盟安全研究学院(EUISS)亚洲负责人Alice EKMAN夫人认为，外交上“韬光养晦”时代已结束。她也是« Rouge vif - l’idéal communiste chinois » 一书的作者。Alice EKMAN夫人接受了RFI法广前驻北京法语记者Heike SCHMIDT的专访。

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美国总统特朗普与中国主席习近平 Les présidents Donald Trump et Xi Jinping lors du sommet du G20 à Osaka (Japon), le 29 juin 2019. © REUTERS/Kevin Lamarque 路透社

RFI Heike：美国总统特朗普说，他握有病毒出自武汉实验室的证据，要求开展国际调查。在世界卫生组织（OMS）和越来越多国家的恳请下，中国最终能否接受邀请国际学者？

Mme EKMAN : 中国迅速接受不太可能，中美当前因病毒起源的紧张关系已十分严峻。这是国际定位问题。中国有关病毒的正式声明十分激烈，并已迅速转移到政治制度竞争的领域，毫不迟疑地强调中国制度的优势推论，与欧美制度的弱势推论相比较。没有任何迹象显示，这种定位将变化，中国将改变其宣传战略。相反，我看到，在Covid-19危机的背景下，中国与美国原有的紧张在加剧，中国与部分欧洲国家则在较小程度上也是如此。“以眼还眼 ˎ 以牙还牙”的反击还会继续，北京进入反省阶段不太可能。

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RFI Heike：每当遭遇批评，北京就反应咄咄逼人-一些专家已在谈论一种“战狼外交”。是否存在低调的外交呢？

Mme EKMAN : 是，多年前就已存在。中国现任主席习近平投入到一种被我定性为是“有步骤的还击”道路上。在Covid-19危机前就已如此，但在最近几个月，遭到更广泛的曝光。需要提醒的是，中国共产党（以下简称：中共）党内存在“西方敌对力量”这种感知。这种感知有时参合了阴谋论，西方长期想要改变中国政体。尤其想要操控地方因素，传播与中共不同的思想。习近平认为，对此不仅要阻止，还要有系统的反击，一丝不漏，甚至扭转批评。这种方法来自最高层的决定，并受到鼓励。这是一种大趋势。得到众多中国部委与官方机构的执行，并非由于个人或孤立外交官员，或是局限在外交部的举止。

RFI Heike：中国认为已经赢得了抗疫战役，夸耀其应对Covid-19的成效，甚至自誉为全球表率，到处提供医疗援助。中国在走出危机后，是否会更加强大？或引来更多烦恼？

Mme EKMAN : 有件事是肯定的。中国建议提供的卫生 ˎ 后勤 ˎ 医疗和技术被一些国家接受。这些供应得到了正面的反应，不论是在巴基斯坦 ˎ 在柬埔寨 ˎ 在塞尔维亚或在一些马格里布国家。相反，同时这些协助或更确切地说，是与之相关的正式宣传，让越来越多的国家感到不快。一定程度上的极化形式，面对一个新兴的中国。严格的说，那不是一种冷战式的两极格局，而是产生至少两极，其中之一是由被中国认为的其朋友圈国家所构成。中国外交界多年来表明的目标是向尽可能多的国家，包括美国的盟国推荐他们的倡议：从丝绸之路到亚洲基础设施投资银行 (AIIB)。在当前Covid-19危机的背景下，它（中国）可能无法成功扩大其朋友圈国家，但中国并未因此而遭孤立。这个朋友圈可能因此缩小，但它将可能更加牢固，由无条件支持中国的国家组成，在北京与华盛顿对抗加深与延长的背景下。

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RFI Heike：中国民众知道当局最初隐瞒了疫情规模，钳制吹哨人李文亮的言论自由。中国共产党是否已失去了部分民众的信任？

Mme EKMAN : 中国的舆论一向很难把握，由于宣传以及围绕政治问题的不透明性。总之，中共似乎没有因本次卫生危机而明显削弱。习近平主席自2013年以来，在社会各阶层中巩固党的参与。这个密集网络没有因疫情而被打破。相反，附属于党的居委会处于街区治理和监督的第一线，并且在最近几周继续招人，尤其是在医务人员中，甚至在临时的方舱医院也成立了党小组。有关李文亮医生，官方声明尝试予以纠正：在提醒了他要循规遵矩之后，面对其死讯所引发的举国悲痛，当局于几周后将其竖立为国家英雄。中共在整体上依然是一个十分稳固的机构，更何况其拥有与之相应的科技能力，加上传统的人工监督方式。

RFI Heike：能否期待中国比其它国家更早地从本次卫生灾难中重新振作起来？

Mme EKMAN : 中国大量宣传其所谓的党的抗疫胜利，从时间表上来看，将会继续依此顺势而行。2021年中共将迎来建党100周年大庆。在这一天，中国将如同宣传其经济胜利那样，大力宣传其抗疫胜利。中国将重申经济恢复正轨，中国在各领域都最终度过本次危机，就算实际情况更复杂。目前，距离复苏还很远，因为，中国经济在很大程度上还是依赖出口，尤其是欧洲和美国的需求。有件事可以肯定：中国前所未有地致力于科技发展。三月底，中央政府宣布了一个以 « 新基建 » 为主导的重振方案，包含5G ˎ 数据中心 ˎ 智慧城市 ˎ 物联网，还有其它。在北京与华盛顿前所未有的科技竞争环境下，中国将尝试着去实现自主，寻求让科技100%国产的办法。中国希望这一方案成为经济的动力，加强业内企业的国外发展。在此领域的竞争将前所未有的激烈，科技进步将迅速转换为地缘战略上的挑战。

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