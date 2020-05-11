中国报复澳大利亚第一枪? 传北京威胁对澳小麦课关税

中澳关系因澳大利亚要求调查疫情源头而持续紧张。澳大利亚广播公司（ABC）报道称，在外交冲突中，中国开出第一枪，表示要对澳大利亚大麦征收关税，这可能会对澳大利亚造成数亿美元的贸易损失。

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据香港经济日报今天报道说，就调查疫情，中国反制第一枪，澳媒指中国声称对澳洲大麦征收关税。

消息说，中国或向澳洲大麦征收反倾销税和反补贴税

征收关税的消息并非由中国政府正式发布，而是透过澳洲五大谷物农业团体以联合声明的方式转达，但已足以引起澳洲舆论大幅讨论。谷物农业团体的声明提到，澳洲大麦业者已掌握消息，中国商务部可能建议针对澳洲进口中国的大麦课征关税，其中可能包括高达73.6%的反倾销税和6.9%的反补贴税。

据声明又指，中国商务部可能会在5月19日或之前作出最后决定。

报道称，据澳洲贸易、旅游暨投资部部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）则表示，澳洲政府对中国要求征收不合理关税感到非常关切，澳洲的大麦生产商没有任何扭曲贸易的补贴，并且以完全商业化的方式定价其产品。他还说，政府正在与谷物工业合作，对中国进行为期18个月的反倾销调查提出最强有力的证据。

据悉，澳洲每年出口的大麦至少一半是运往中国，2018年的年度贸易额约为15亿澳元，2019年因为干旱影响，则降为6亿澳币。

该报道称，澳大利亚政府于4月底向国际社会倡议，指应该对中国疫情源头进行国际调查。澳洲提出倡议后，随之引爆中澳政府的外交舌战；其中，中国驻澳洲大使成竞业称，中国人民或因此不买澳洲牛肉和红酒、不送子女到澳洲留学。惟澳洲多位高官，包括西蒙·伯明翰和外交部长均表示，拒绝中国经济胁迫，澳大利亚政府立场不会改变。