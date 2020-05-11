任正非为何说华为系统要想超过安卓和苹果需要300年?

中国华为的创始人任正非4月底接受《龙》杂志采访时坦承，虽然华为手机可以做到不用美国的零部件，但消费者未必买账。华为的操作系统是后来者，之前的安卓和苹果系统已经为消费者熟悉。而华为的操作系统要想超过它们，可能需要300年。

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据自由亚洲报道，任正非指华为系统要想超过安卓和苹果需要300年。中国电信巨头华为的创始人任正非是在4月底接受《龙》杂志采访时称，中国制造业未来会很难。

据任正非解释说，中国制造业处于中间层，一方面受到美国的打压，另一方面大量中低端制造业在向泰国、越南转移，所以中国制造业前景会很难，不要有太多的幻想。

据任正非也指出，把产业链向本国转移是错误的，经济走向全球化是必然的，只有全球化才有竞争力，任何一个国家都无法单独具备全要素能力。同时，任正非也坦承，虽然华为手机可以做到不用美国的零部件，但消费者未必买账。华为的操作系统是后来者，之前的安卓和苹果系统已经为消费者熟悉。而华为的操作系统要想超过它们，可能需要300年。

报道称，任正非指出，华为不会将手机中的美国零部件替换掉，2019年，华为实际还大幅增加了对美国零部件的采购。据任正非还披露，华为雇佣了大量外籍的科学家，帮助华为在底层算法上获得了大量突破。