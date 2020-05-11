可重用口罩今起派发 抗菌性受质疑 铜粒子吸入风险未明

被指迟到总比无到好的可重用口罩，香港邮政局今天起向283万名已登记市民上门派发免费，但不同专家和学者均指出，该款可重用口罩的抗菌能力成疑，且所用铜芯物料有被使用者吸入的风险。但负责官员表示，可重用口罩已通过测试，对其隔滤效果非常有信心，亦相信铜粒不会被使用者吸入，但会再与生产商确认资料。

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这款名为「铜芯抗疫口罩」(CuMask)的可重用口罩，由创新及科技局未经公开招标批予「香港纺织及成衣研发中心」负责，声称可重用60次，但早前被传媒揭发名不符实，并非如港府声称获日内瓦国际发明展金奖。中心行政总裁葛仪文其后解释，「铜芯抗疫口罩」是获奖设计的「加强版」，均有人体工学、防菌等技术，但较获奖设计多一层防菌层，而铜的结构层亦增至两层，可重用次数较得奖设计多两倍。

此外，「铜芯口罩」的抗病毒能力亦受不同学生和专家质疑。当中，香港大学化学系博士在社交媒体上表示，铜芯口罩有部分位置没有被滤芯覆盖，可被雷射电筒光线穿透，意味使用时，空气可能未经滤芯过滤而被直接吸入。他今早更在电台节目表示，在口罩中加入铜，通常是为了防止长期配戴下滋生细菌而产生口气，铜本身无法杀死病毒。

另外，理工大学机械工程学系前讲座教授梁焕方亦在电台节目指出，港府派发的可重用口罩设计有问题，当中有铜芯的一层，由于纤维太疏，无法阻隔和杀死病毒；他更忧虑，使用者有吸入铜物质的风险，因为有研究显示，口罩的铜粒子最大为1.5微米，最小可小于0.1微米，足以被人体吸入。

不过，中文大学物理系高级讲师汤兆升亦在其脸书上撰文指出，虽然0.1至1微米的铜粒子难以穿透过滤层而被人体吸入，但「纤维上有没有更小的粒子、或是否会释放游离的铜离子，有多少机会被吸入」，这些问题均未能透过电子显微镜照片看见，建议相关研究人员检视。

他更指出，极细小的飞沫可能沉积在口罩的过滤层纤维中，而抗菌层和过滤层没有充分接触，「无法对过滤层发挥抗菌能力」。

创新及科技局局长薛永恒今早在一个电台节目中表示，根据供货商资料，口罩用户没有吸入铜物质的风险，呼吁市民放心，但当局会与原材料供货商确认有关物料资料。

有关可重用口罩只会派予市民和安老院舍使用，不会派往医院和诊所，对此，公共医疗医生协会会长马仲仪有保留，她指出，安老院舍亦属于高危地方，应与医院和诊所看齐，质疑口罩为何可在安老院舍中使用。她又说，该款可重用口罩的透气性较低，呼吸道或心脏疾病的长者若长期佩戴，可能会加重气管和心脏负荷。

疫情初起，港人四处抢购口罩；事隔四个月，疫情基本受控时，港府于本月上旬公布，防疫抗疫基金预留8亿港元向全港七百多万名市民免费派发可重用的「铜芯抗疫口罩」，但对生产商、账目及所有数据均不公布，后经传媒揭发，负责口罩事宜的香港纺织及成衣研发中心，其董事与两间承办商有关连，被指黑箱作业，而中心亦未能撇清有为自己人拉生意、私相授受之嫌。