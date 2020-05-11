台湾中原大学副教授课堂因武汉肺炎与中华民国两词被迫两度向大陆留学生道歉

台湾中原大学教授在课堂上提及“武汉肺炎”被陆生抗议，遭校方要求道歉，但因道歉时说了“中华民国”，被校方二度要求道歉。

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据东森新闻今天报道称，大学教授课堂提“中华民国”遭陆生抗议，两度被校方逼道歉。消息说，中原大学生物科技系副教授招名威于课堂中讲“武汉肺炎”，引发陆生不满已经被迫道歉。

该报道称，中原大学教授在课堂上提及“武汉肺炎”被陆生抗议，遭校方要求道歉，但因道歉时说了“中华民国”，被校方二度要求道歉。民进党立委何志伟今天11日召开记者会，并曝光教授道歉影片，何志伟痛批，我们尊重教育自主，但不能这么践踏人格与国格，直呼太离谱。

据该报道，中原大学生物科技系副教授招名威日前在课堂上推测病毒源自于中国武汉，并提及“中华民国”，引发陆生不满检举，导致校方两度要求他在学生面前公开道歉，由于第一次道歉时，强调他作为中华民国的教授，不会歧视学生，被教务长、副教务长约谈，指出他不应该强调他是“中华民国的教授”，并要求再一次道歉。

何志伟在记者会中也公开两段道歉影片，他批评，学校只要陆生不要尊严，居然离谱到让中华民国在校园被消失，直言“我们尊重教育自主，但不能这么践踏人格与国格，这个已经完全丧失身为一个老师、一个教务长、一个台湾人基本的国格跟人格都不要了，真的是离谱。”