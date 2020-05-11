台湾已29天无本土病例是否免强制戴口罩官方仍不松口

这几天台湾各地高温达到摄氏三十几度，戴口罩成为很大考验。今天有立委在立法院质询，什么时候可以不强制戴口罩、卫生福利部次长，也是指挥中心副指挥官何启功说，台湾已经连续29天没有本土病例，疫情趋缓，目前正在研议松绑搭乘大众运输工具强制戴口罩的规定。

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他答询时说，台湾疫情虽然趋缓，但国际间仍不乐观，为了避免无症状及轻症患者成为防疫破口，政府迟迟没有放宽防疫措施。但到今天已经连续29天没有本土病例，等同度过了两个潜伏期，疫情应已稳定，考虑气温28度以上戴口罩可能造成不适，指挥中心确实正在讨论在哪些条件下可以不戴口罩。

不过卫生福利部长，也是疫情指挥中心指挥官陈时中稍后在记者会上表示，29天本土「零确诊」，台湾基本上可以说是安全小区，但他认为，戴口罩、勤洗手、维持社交距离的基本防疫措施必须维持下去。

他说，国际疫情仍然严峻，属大规模全球性流行，台湾必须继续管理边境，加强注意国际疫情，希望全台民众继续力行「乐活防疫新生活」，带着正向心情一起对抗疫情。

什么叫「乐活防疫新生活」呢？台湾官方今天宣布新措施，试办餐饮活动开放到250人，以后将用奖励方式推动餐厅的「乐活防疫标章」，鼓励业者做好防疫，明显标示，让民众选择用餐地点时可以辨识。官方甚至打算推动，到餐厅用餐采取「实名制」，未来如果发生疫情需要调查追踪，才能更有效率。

另外文化部也正在讨论是否放宽国家音乐厅、国家戏剧院等展演场所停演的限制，交通部的「防疫旅游」也在一步步规划中。

陈时中说，目前会在「活动的规定」逐步放松，但「个人防护不会放松」。什么是「活动的规定」呢？比如加护病房及安宁病房探病解禁；室内集会人数从100人放宽到250人，因此8人一桌、共30桌的中型婚宴可望可以举办，但桌与桌之间必须维持1.5公尺，并落实实名制；还有，中华职棒比赛，进场的观众人数打算从1000人放宽到2000人，看台上间隔三个座位，也落实实名制。

疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳今天也表示，虽然已有一段时间没有出现本土案例，但接下来还是要等到「有好的疫苗，才能真正解决问题，否则就要继续防守」。

他坦承，现在社会上对于疫情有「零容忍」的气氛，万一出现案例，下令放松规范的决策者就要肩负沉重的责任压力，因此预估戴口罩、社交距离、勤洗手，都还需要持续一段不短的时间。

到今天为止，台湾连续4天零确诊，但今天新增加1名死亡，累计全台确诊病例维持440例，7人死亡，已经连续29天没有本土病例。