外籍学生直入本科 中国多所名校免考引争议

北京大学、人民大学、上海交大等高校宣布取消今年外籍本科生入学考试项目。对此，中国学生家长感到愤怒，而学者认为这是中国对海外孔子学院受到抵制的变通方法，也不排除当局试图向外国留学生灌输“红色”思想。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲今天报道称，中国多所大学取消外籍学生入学试，吸引外国学生来华接受洗脑。

十天前，北京大学在其官方网站刊登一则消息，《关于2020年留学生本科生入学考试项目考试方案调整的通知》，称受新冠肺炎疫情影响，为保障广大考生身体健康，决定取消2020年留学生本科生入学考试项目笔试环节，学校将对符合报考条件的考生进行远程面试。

据该报道，众多网民质疑为何中国的孩子高考这么难，而国外学生想上中国好的大学却这么容易？网民朱女士也是一位学生家长，她对当局此举感到愤怒。她说：“北大对国外学生用免试招聘，这对中国的孩子非常不公平，中国那些十年寒窗的孩子会怎么想,我想是一件非常悲哀的事。作为中国名牌大学就应该优先培养中国的孩子。中共这样做是中国人的耻辱。”

报道称，该台记者致电北京大学国际合作部留学生办公室，但始终无人接听。去年北京另一所名牌学府清华大学也曾决定外籍学生申请该校本科学位，只需要通过申请审核，无需专业考核就能够入读清华大学，当时未爆发武汉肺炎疫情。

中国教育学者史大军也是北大毕业生，他对自由亚洲说，这一政策与近年海外孔子学院受到抵制有关：“不仅仅是清华北大，很多学校都在开展外籍学生免试入学，事实上是中国大外宣，孔子学院在国外挫败之后，他这是一个新的方向。因为，中国的大学本身他已经没有真正的大学职能，无论是在理工的教育，还是在文科的教育，他都非常偏向于大外宣的功能。”

目前已有清华大学、北京大学、中国人民大学、上海交通大学等名校，取消今年外籍学生入学考试，改为面试审核。取消考试的理由均与新冠肺炎疫情有关。据中国教育部公布，2019年来华留学教育的预算为39.2亿，比2018年增长18.1%；削减教师进修的预算1120万元，比2018年减少5.3%。

据史大军说，海外孔子学院遭遇各国围剿之后，中国可能找到新的方式向海外输出中国共产党的价值观念，其中之一就是开放知名的高等学府给外国学生，并提供免试入学。