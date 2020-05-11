德“明镜”指中国施压轻描武汉疫情 世卫斥“不实” 说习近平与谭德塞从来没有通过电话

德国“明镜周刊”日前报道世界卫生组织（WHO）遭中国施压，压下新冠肺炎疫情，世卫组织驳斥这则报道是“不实指控”。据明镜周刊近日引述德国联邦情报局（BND）消息说，习近平在通话中要求谭德塞压下病毒人传人的讯息，以及延后宣布疫情为大流行（pandemic）。德国联邦情报局今天拒绝置评。

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据中央社今天报道称，德媒揭中国要谭德塞压下疫情讯息，WHO批不实指控。

德国“明镜周刊”指世界卫生组织（WHO）遭中国施压，压下2019冠状病毒疾病疫情讯息，WHO驳斥这则报导是“不实指控”。报道引述美联社消息，WHO昨晚发布声明表示，明镜周刊（Der Spiegel）指WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）与中国国家主席习近平1月21日通电话，该报道内容“毫无根据且不实”。

据明镜周刊近日引述德国联邦情报局（BND）消息说，习近平在通话中要求谭德塞压下病毒人传人的讯息，以及延后宣布疫情为大流行（pandemic）。德国联邦情报局今天拒绝置评。

德国“明镜周刊”也宣称德国联邦情报局做出的结论显示，中国的资讯政策让世人平白丧失长达6周的抗疫时间。

据WHO则指出，谭德塞与习近平“从没通过电话”，还说“这类不正确报道干扰且有损WHO和世界致力终结2019冠状病毒疾病大流行的行动”。

中央社引述WHO并表示，中国在1月20日证实新型冠状病毒能够人传人。过了两天，WHO官员就发布声明说武汉出现人传人的证据，但仍需要进一步调查。WHO在3月11日宣布2019冠状病毒疾病为大流行。