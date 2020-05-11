新冠疫情下中美贸易协议如果作废 两国将真的脱钩？

上周五美国总统特朗普批评中国未遵守今年1月签署的贸易协议，他对该协议的命运“非常纠结”，他说“中国正让我很为难，” 他的这番话引发各界关注，新冠疫情下中美贸易协议的命运也受到怀疑。

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特朗普在接受福克斯电视采访时哀叹：最近与新型冠状病毒有关的经济动荡如何让“一项伟大的贸易协议”变得不重要。当被问及该协议是否会告吹时，特朗普坦承说：“如果你真想知道的话，我还没有决定，”

就在特朗普发表上述言论的几小时前，中美贸易和金融高级官员举行了一次电话会议，这是自1月下旬新冠病毒大流行加剧以来的首次。中美两国在各自的声明中发出信号，表示协议正在得到履行。

纽约时报对此评论说：这份贸易协议结束了中美之间的关税升级战，让两国处于更密切关系的起点，但特朗普在最近几天里对协议的未来表示了怀疑，他对中国应对新冠病毒的做法表示了愤怒，并暗示美国可能会对中国未能遏制病毒扩散进行报复。

围绕中美关系的深层次不确定性依然存在。随着两国在许多问题上——包括大流行病，传播假消息的宣传活动，北京对香港、台湾和南中国海的政策，以及贸易问题——争吵不休，两国的敌对关系已达到了甚至在去年贸易战最激烈的时候也未曾见过的水平。”

中美关系在接下来的几个月里可能会更加动荡。特朗普和他的许多顾问继续把去年与中国签署的贸易协议视为一项标志性成就。但最近的数据显示，中国在拖延兑现2021年底前购买2000亿美元更多美国出口商品的承诺，这让他们感到担忧和愤怒。

中国谈判代表要面对国内的民族主义者，后者倾向于与美国的更敌对关系。特朗普的竞选团队和共和党议员认为，在中国问题上采取强硬立场是今年11月大选前提升获胜前景的一种方式。

皮尤研究中心(Pew Research Center)的一项民调显示，三分之二的美国人现在对中国持负面看法，这个比例在过去几年急剧上升。特朗普和前副总统乔·拜登(Joe Biden)都在最近的竞选广告中把对方描绘成对中国软弱的人。