日本10县连续两周、7县连续一周感染者为零

日本首相安倍晋三在11日的众院预算委员会上，就国内新型冠状病毒疫情状况表示：“正朝着平息的道路坚实地前进。”并对4月16日实施全国紧急事态宣言以来给予积极合作的国民表示感谢。

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目前日本的疫情正向好的方向发展，在13特定警戒都道府县之外的34县里面，连续2周感染者为零的有岩手县、秋田县、三重县、鸟取县、德岛县、香川县、长崎县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县10县。一周或一周以上为零是宫城县、福井县、岐阜县、静冈县、和歌山县、高知县、冲绳县7县。

安倍首相表示：在5月14日召开的专家会议上，将在听取专家们的意见的基础上，发表能否对一部分地区解除紧急事态宣言。

日本负责新冠对策的经济再生担当大臣西村康稔则在11日的众院预算委员会上谈及13特定警戒都道府县之外的34县时指出：“若能确认新增感染者等数值稳定地持续，对于许多县进行解除将进入视野。”表示对一部分地区在5月31日之前可能会提前解除紧急事态宣言。

进入5月以来，日本新冠感染者大体呈减少趋势，1日266人、2日306人、3日以后一直持续在200人以下，甚至下降到100人之下，5月3日为191人、4日176人、5日121人、6日105人、7日96人、8日以88人，日本的单日感染者人数连续两日不满100人为3月27日以来首次。9日为114人，10日70人。

到5月10日为止，日本的感染者为1万6489人，死者为637人。

7日，东京都新增新型冠状病毒确诊感染者为23人，是政府发出紧急事态宣言以后，确诊感染者人数最少的一天，到10日为止，连续5天不满40人。