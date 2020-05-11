武汉今报多人确诊 问责官员火速遭免

中国湖北省武汉市继日前出现36天以来首例武汉肺炎确诊病例后，今天同一社区再通报5人确诊。由于“封控不力”，这个社区所在地东西湖区委长青街的工委书记张宇新也在今天被火速免职。被去职的官员在通报中仍被称同志。

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据中央社今天引述官方消息报道，疫情，武汉同社区6人确诊，官员封控不力火速遭免职。消息指，中国湖北省武汉市11日再出现同一社区5人确诊新冠肺炎，由于“封控不力”，当地工委书记张宇新被火速免职。

中央社说，由于国内2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情趋缓，确诊病例显著下降，中国原定下周举行已延宕两个月的全国两会，武汉市确诊病例死灰复燃，令当局大为紧张。

武汉市卫健委网站今天特别通报患者详情。9日出现的第一名确诊高姓病患春节后一直未出小区，3月17日出现发热、发冷等症状，在家吃药10天后症状消失，未就医，4月15日患者出现食欲不佳、精神不佳症状，5月7日核酸检测结果阳性，5月9日复查抗体结果为阳性，专家认定为新冠肺炎确诊病例。其妻核酸检测结果也为阳性，今天列入确诊。

据武汉市卫健委表示，患者居住小区曾有20例确诊病例，经组织专家对各种因素排查分析，其病因应主要来源于既往社区感染。今天新增确诊病例5例也都来自同一社区，其中，病例1为高姓病患妻子，病例2、病例3为一对夫妻，病例4、病例5分别为46岁女子和29岁女子。

疫情发布后几小时，当地中共干部即因管控不力遭到免职。东西湖区政府官网10时18分发布消息称，“因长青街三民小区封控管理不力，近日出现多起新冠肺炎确诊病例，中共东西湖区委决定，免去张宇新同志中共东西湖区委长青街工委书记、委员职务。”

而另一群聚感染发生地吉林省舒兰市则仍未查清首例确诊病患的感染源。首例病例为舒兰市公安局一名45岁洗衣女工。根据官方早前通报，该病例无省外居住史、活动史，暂时未发现境外、重点省分返吉人员接触史。

该报道称，5月10日当地新增11名本地确诊病例，皆与上述45岁洗衣女工相关，包括其丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫等，11日，吉林市卫健委又通报了新增的3例本地确诊病例，他们和之前的确诊病例也存在关联，例如洗衣女工丈夫的密切接触者。由于舒兰市曾于4月8日至4月30日从绥芬河和满洲里口岸接回俄罗斯入境的舒兰籍人员308人，官方因此不排除病毒是在隔离接送过程中传播。