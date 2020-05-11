母亲节警暴重临：禁记者拍摄 拘议员邝俊宇等二百名市民

邝俊宇昨晚被警方制服后以腿压在地上，至今午仍留医

因疫情而一度放缓的警民冲突，在母亲节的旺角街头重现。警方在以限聚令为理由票控及驱散市民，不满的市民散去后不久重新聚集，有示威者更以杂物堵路，警方除以武力对付示威者外，更明显针对记者和在场观察人士，不单向记者群喷射大量胡椒喷剂，更迫令记者蹲下、阻止记者拍摄或直播，而立法会议员在场观察的立法会议员邝俊宇亦被警员以武力制伏及被捕。行动中，有数量大型旅游巴士载示威人士返警署调查，商业电台引述现场消息人士称，警方拘捕至少二百人。

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昨日是母亲节，反修例人士自下午起在各区商场发起「和你sing」行动，警员到场以限制令为由要求市民离开，个别商场有过百人聚集，商唱反修例歌曲，部分人被票控，数量未知。但在中产人士聚居的太古城中心商场，并没有人聚集，但仍有一批防暴警进入，并拉起警方封锁线，不少商店见状随即关门暂停营业，警方扰攘约一小时后离开，引起消费者和商店不满。

及至晚上七时许，有数十名市民在旺角山东街附近聚集，有人走出马路高叫反修例口号，亦有人焚烧杂物及以垃圾桶堵路。防暴警员及速龙小队到场驱散，期间有施放胡椒喷剂，并以限聚令票控多人，包括前学民思潮发言人黄子悦。

防暴警在九时许收队离开后，市民重新聚集，高叫反修例运动口号。大批防暴警约在十时赶至，追截及制服多人，期间，有人在银行中心外的弥敦道燃点杂物，防暴警掩至驱散，并不断推搡记者，又拉起封锁线，情况混乱，有人投掷杂物，在场手持扩音器的立法会民主党议员邝俊宇混乱中被警方以武力制伏。从网上片段可见，邝被防暴警以警棍扫向腰部，接着跌倒，旋即被数名警员冲前制伏，有警员以膝头压着他近颈的背部，邝俊宇状甚痛苦，其后被警方拘捕，带上警车。邝今(11日)早8时许在脸书上表示，须留院接受治疗，曾一度发烧。

警方表示，一名姓邝的37岁男子昨晚在警方驱散人群期间，将一个水樽丢向现场警务人员的方向，警员于是拘捕他，控以在公众地方行为不检，现正被扣留调查，案件交由西九龙总区重案组跟进。

记协斥警方损害新闻自由 极度愤怒

警方在驱散行动中，不断推挤记者，在邝俊宇版推倒后，防暴警不断要求上前拍摄的记者退后，声称若不遵从，便会使用适当武力或控以阻差办公，双方一度推撞。

记者被警方围在地上，并限制摄录 © 警方网上片段截图

及至晚上十一时许，大批防暴警从不同方向「包抄」并截查近百名市民，逐一检查他们的身分证及随身袋，部分人被扣上索带、坐在地上。「包抄」期间，不少身穿反光衣、写有「press」字眼的记者群亦成为警方围堵和喷射大量胡椒喷雾的对象，有警员高叫，「记者无特权」，又要求记者举高双手及蹲跪，把记者圈在封锁线内，但禁止记者拍摄和直播。其后释放记者时，更要求记者手持身分证，在警方镜头前念出个人资料及所属媒体。

另外，《苹果日报》报道，该报一名女摄影记者深夜于旺角山东街与花园街交界现场拍摄时，被警员武力制服，箍颈约20秒，致记者一度休克，送院救治时须戴上颈箍。

香港记耆协会对警方针对记者的行为表示极度愤怒，认为大范围地要求数以十计在场采访记者蹲下受查并不合规，已严重影响新闻自由；而要求记者或蹲或坐在地上的行为，以致部分警员的言语，亦甚为侮辱，遑论要记者公开念出身分证号码等个人资料，可能侵犯个人私隐。

而在较早前的「和你sing」活动期间，两名分别13岁和16岁的网媒《深学媒体》记者在尖沙咀海港城拍摄期间被警方带走。现场警员质疑他是「非法童工」，但《深学媒体》发表声明，指二人是义务采访，不取酬，不属「非法童工」。另外，13岁男童采访前已获得母亲同意。及至晚上，13岁男童在警方警诫后获释，未有拘捕。