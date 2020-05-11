法广访吴钊燮：应对疫情 台湾民主模式远胜专制模式

台湾不是世卫组织成员，却成功控制了Covid-19疫情，令世界刮目相看。现有许多国家支持台湾恢复世卫组织观察员身份。在这次疫情大流行中，民主台湾犹如一面反光镜，把北京专制模式的“优越性”照没了。在世卫大会召开前几天，台湾外交部长吴钊燮接受法国国际广播电台RFI记者西摩尔（Adrien Simorre）的专访。以下是专访内容下集（法译中）：

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法广 RFI：特朗普政府最近宣布停止向世卫组织提供资金。您是否仍然相信世卫组织在筹划安排国际卫生合作方面的重要性和能力？

吴钊燮：世卫组织仍然是处理国际卫生问题的唯一国际组织。的确，许多人对世卫组织由一名单一的行为者主导，感到遗憾，并认为应当改革世卫组织，使它的运作更有效率。我们认同这个看法，我们认为，世卫组织首先需要进行的改革，就是让台湾参加。

接下来，每个国家都以自己的方式来尝试思考如何鼓励或推动世界卫生组织认真进行改革。因此，我不会对特朗普总统的这一决定发表评论。而我看到的是，国际社会正在努力试图了解和调查Covid-19病毒的来源，并思考一个共同抗击这个流行病的方法。所有这些努力都是宝贵的，对于台湾来说，最重要的就是能够参与这一努力。

法广RFI：中国似乎正在采取一种战略，就是宣传自己的专制模式管理疫情更加有效。然而，台湾的民主制度却是一个无可否认的相反例子。那么，民主制度是​​否有助于你们控制这次流行病？

吴钊燮：既然您在台湾，那您肯定参加过我们指挥中心的新闻发布会。您知道这些会议的基础就是完全透明！您可以提任何问题，指挥中心主任回答您的问题，直到没有任何疑问为止。这样的完全透明，只能在民主体制下存在。它让政府与人民之间有一个非常强的信任契约。

另一边，是非常不同的共产中国体制，这个专制体制，从制度上讲，就不可能透明化，不可能诚实地应对局势。因为它的目标是稳定政权和巩固自己的权力。这种权力的关系非常不同。

中国在情况有所改善后，确实开始提供救援物资，并说成是捐赠，试图要求那些接受的国家赞颂中国模式。然而，许多国家发现，这些捐赠实际上是销售，而且价格有时高于市场的价格。还有一些国家看到中国运来的部分物品有缺陷。所以我认为，当中国试图向国际社会推销它的模式，并试图显示其优越性，比如，想显示比台湾模式优越时，就受到国际社会的拒绝。

而且我肯定，与我们有相同价值观的国家，如果看台湾的经验，他们将会认识到，用民主的方式应对这个疫情，要比专制方式好得多。

法广 RFI：在最近的一些交流中，中国暗指台湾可能想利用这次疫情，朝宣布独立迈进。您能否阐明对此问题的立场？

吴钊燮：疫情大流行袭击世界其他地区和台湾时，我们唯一关心的就是能够处理这种情况，并最大程度地帮助世界其他地区。

如果以争取加入世卫组织为例，自2000年代以来，我们每年都开展这项运动，今年我们所做的，不过跟以往我们做的一样。

今年不同的是，台湾证明自己有遏制这一流行病的能力。也因为如此，人们更意识到台湾参加世卫组织的权利。但这与台湾可能想宣布或寻求独立毫无关系。

不论中国怎样坚持说台湾属于中国，那不是真的，那个说法不代表现实。现实是，台湾本身就存在，中国和台湾不一样，台湾海峡两岸分别由两个不同的政府管理。

因此，当中国试图使某些国家相信或甚至迫使某些国家发表公开言论，特别是当中国想让人们相信台湾属于它的时候，都必须非常谨慎地对待。

不过，我感到，现在有越来越多的国家了解台湾的真实情况，知道我们不是中国的一部分。而我们所希望的，就是维持现状，让两岸关系能够继续保持和平与稳定。

（全文结束）