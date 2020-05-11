涉6次软抗习批示 省委书记遭控受贿7元人民币 天津今开审

秦岭别墅违建案中，对中共总书记习近平阳奉阴违的前陕西省委书记赵正永，今天在天津法院出庭受审。检方查出，赵正永任职陕西15年间涉嫌受贿人民币7.17亿元，刷新中共18大以来查处纪录。据指赵正永的落马被查，被外界认为对习近平在秦岭北麓别墅违建案的指示上，数度“阳奉阴违”有关。据中国官媒，习近平自2014年5月起数度批示关注秦岭别墅违建，理由是陕西省委以消极态度回应。

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据中央社今天报道称，前陕西书记赵正永受贿30亿，创中共近年来纪录。该报道综合北京青年报、财新网等中国媒体消息，除赵正永本人外，妻子孙建辉也是赵氏家族贪腐的重要角色，且擅权干政，喜欢指使赵正永的下属，以染指陜西的能源、房地产工程敛财。

该报道称，天津第一中级人民法院今天一审公开审理赵正永受贿案。检方指控，赵正永2003至2018年间，利用担任中共陜西省委常委、政法委书记、副省长、省委副书记、省长、省委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、职务晋升、工作调动、企业经营等事项上谋取利益。据检方查出，赵正永单独或伙同其妻子等人非法收受单位和个人给予的财物，共折合人民币7.17亿余元，但其中2.91亿余元“尚未实际取得”，属犯罪未遂。

据中国媒体形容，赵正永敛财的数额“刷新了纪录”，中共18大后“打虎不断，一批落马贪官被法院查明受贿超亿元，但像赵正永这么多的，还从未有过”。根据报导，2012年11月中共18大以来，在赵正永之前的官方纪录中，受贿金额最高者是前内蒙古人大常委会副主任邢云的4.49亿余元。而邢云已于2019年12月被判处死刑缓期执行，且终身监禁不得减刑、假释。

赵正永1951年生，安徽省马鞍山人，曾任中共安徽省政法委书记，公安厅长。2001年6月起调任陜西省，历任省委常委、政法委书记、副省长、省委副书记、省长、省委书记，省人大常委会主任等职。2016年4月转任全国人大内务司法委员会副主任委员。2019年1月落马被查。

中央社说，赵正永的落马被查，被外界认为对习近平在秦岭北麓别墅违建案的指示上，数度“阳奉阴违”有关。官媒报导，习近平自2014年5月起数度批示关注秦岭别墅违建，理由是陕西省委以消极态度回应。2018年7月底，中共中央由中纪委副书记徐令义领军，带领专项整治工作组前往当地，强力拆除近1200栋别墅违建。2019年1月9日，央视更播出秦岭别墅违建案专题报导，人民日报也同步暗批赵正永未作检讨。同年1月15日，中纪委即宣布赵正永“涉嫌严重违纪违法”被查。