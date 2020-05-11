特朗普拜登“斗打中国”抢选票 专家指中美关系要惊涛骇浪

美国大选年底登场，时值新冠肺炎疫情令中美关系急堕冰点，共和与民主两党参选人的选举广告，都竞相以批评中国为主轴之一。争取连任总统的特朗普，最新千万美元选举广告，直批民主党拜登“不会站起来对抗中国”，而拜登此前则揶揄特朗普“没有让中国负上责任”；香港经济日报警告称，这一现象，对中美关系未来走向深具启示。

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据香港经济日报今天报道说，中美角力，特朗普拜登“斗打中国”抢选票，预视中美关系惊涛骇浪。

美国大选广告战已打响。特朗普团队的广告分为两大方向，一是指称中国令疫情向全球扩散，二是利用拜登在中国议题上的纪录，来攻击对方。事实上，特朗普阵营当地时间上周四，已投再放了以1,000万美元卖广告，主调就是批评民主党总统参选人拜登，指控拜登今年1月曾反对美国政府向中国实施入境禁令，直指他“不会站起来对抗中国”。而稍早前，特朗普团队也发放了1分钟的竞选广告，引用拜登在去年5月的发言称“中国会吃掉我们的午餐？得了吧”、“中国不是美国的竞争对手”，批评拜登低估了中国对美国的经济威胁。

该报道称，值得注意的是，现年77岁的拜登过去一直被标签为知华派、友华派、甚至是亲华派，是中国的友好；但他几乎笃定代表民主党出选后，选举广告也出现对中国不客气的表述，并借中国议题抨击特朗普。最明显是，拜登团队早前发布的一个广告谈及疫情时，指责“特朗普没有让中国负上责任”，还批评特朗普推出的针对中国旅行禁令有漏洞，以致禁令生效后，估计有4万人从中国抵达美国。

该报道指出，特朗普对中国不客气，是意料中事，但如今拜登亦加入批评中国行列，并与特朗普在选广告“斗打中国”，反映出一个现实：批评中国已成为美国政界上下的“政治正确”，谁要参选、谁都不能牴触这条“总路线”。

为何美国政界对中国的敌意陡然加深？一切要从特朗普登上总统宝座说起，他把鹰派人物罗致进入白宫，又在2017年发表国家安全报告，将中国定位为战略竞争对手，复制类似列根时代的冷战气氛；结果将美国政界、乃至社会潜藏多年对中国崛起的忧虑唤醒，全美从上而下出现对中国强硬，遏制中国的诉求，覆水难收。在此前氛围下，美国国会《国防授权法》、《台湾旅行法》、《香港人权与民主法案》从国会到白宫，都罕有地出现现两党联手、白宫国会一致的情况，畅通无阻地过关执行。

据该报认为，更重要是，当前新冠肺炎疫情更成了中美关系恶化的一服催化剂。两国在病毒起源、谁隐瞒疫情等议题上，固然互相开火；美国医疗用品短缺，也令美国产业链长期放在中国的问题浮现出来，舆论要求美国把生产线移回美国本土的声音也放大，中美经济矛盾再添一笔。

还有，疫情、疾病、和与之相关的死亡恐惧，也无可避免让美国一般民众感受到，令美国人对中国的负面印象放大－－尽管这种负面看法是否理性，有讨论空间。

在这种氛围下，便出现了共和与民主两党候选人“斗骂中国”的一幕；观察者指，如延伸去看这种政治环境，年底大选无论是特朗普当选、抑或拜登当选，都极可能要延续对华强硬路线；其中，就算曾经友华的拜登胜选，随时要显得比共和党更硬，以展示“我比特朗普更敢于向中国说不”！

香港经济日报说，因此，中美关系未来数年的走向，恐无法乐观，甚至要有比理准备，出现惊涛骇浪！

事实上，北京大学国际关系学院教授王缉思近日撰文，预测在今年美国大选中，中国将是一个比过去更加显眼的议题，而两国关系在疫情之下正变得更坏。据王缉思写道，特朗普如果连任，将在贸易问题上向中国持续施压。而且在他身边的幕僚中，对华鹰派的势力强大。拜登本人与班子对中国了解更深，但在中国内政、南海与国际问题上，拜登政府会比特朗普政府介入更深，甚至可能联合其他国家牵制中国。

据王缉思写道。“不管谁当选美国总统，对中国各有利弊，但总体上对华关系都不好。