武汉再报新增5例新冠感染

中国武汉继周日（5月10日）出现新增一例新冠感染之后，周一（5月11日）再报新增感染5例，为解封一个月后或出现新一波疫情拉响风险警报。

广告 继续浏览后续

新冠病毒感染最早去年年底在武汉首次出现，席卷1100万居民的武汉市和湖北省，并波及全国，官方统计疫情造成中国四千多人死亡，8万3千人感染。病毒并传播世界各地，造成迄今未止的大流行。

在实施两个多月严格封城限制后武汉疫情似乎得到控制，4月8日被当局宣布解封，学校也在在最近几周复课。但周日官方表示武汉出现一例新冠感染，周一，再增确诊感染五例，当地官员表示，5个新增感染病例均来自同一居住小区，主要是老年人。

此外，周一 湖北省还报告新增11例无症状感染病例，中国全境共新增17个感染病例，其中10例为本地感染。这是连续第二天新增感染出现两位数。自5月1日以来，官方通报新增感染持续少于三例。

在周一公布的新增本地感染病例中，有五例在毗邻俄罗斯和朝鲜的东北地区，引发再次出现新一波疫情的担忧。

据中国央视报道，吉林省舒兰市周末发现至少11起新增病例之后，该市67万居民重新被封城隔离。

据官方公布，到目前为止，中国基本上已经控制了新冠疫情的传播，近一个月来没有报告新冠感染死亡，经济社会活动正在逐步恢复。

上海迪斯尼乐园在本周一重新开放，上周起中国还重新开放了全国的电影院和体育场馆。