中国将对79种美国进口商品免除贸易战期间所加征的关税

中国财政部周二（5月12日）宣布，将对79种美国进口商品免除中美贸易战期间所加征的关税。一周后生效，为期一年。最新豁免加征关税的美国商品包括稀土金属、金矿石、银矿石、化学品和纺织品等。

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北京今年2月曾表示，将根据公司的申请对696种美国商品给予豁免，包括大豆和猪肉等关键产品。

上周，美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆钦和中共副总理刘鹤举行了一次电话会谈，商讨两国在1月份签署的第一阶段贸易协议的执行。

按照协议，中方同意在未来两年内，在2017年购买量的基础上增购至少2,000亿美元的美国产品和服务。中方的购买主要聚焦在制造业、农业、能源和服务业四大领域。

去年年底在中国武汉爆发的新冠疫情加剧了美中两国的紧张关系，也引发了外界对北京能否遵守贸易协议的质疑。《环球时报》英文版日前报道说，接近贸易谈判的顾问已建议中国官员重新提出令贸易协议作废的可能性，中国可以根据条约中的不可抗力条款来执行这一程序。终止当前的第一阶段协议实际上符合中国的利益。如果一切都回到起点，美国现在将无法重启与中国的贸易战。

当11日被问及对重新修改中美贸易协议的问题，美国总统特朗普告诉媒体：“我没兴趣。一丁点兴趣也没有。让我们看看他们是否会遵守自己签订的协议。”

美国总统特朗普谴责北京未能阻止这场病毒大流行，让美国及全球遭受疫情冲击，仅在美国就有超过8万人感染中共肺炎死亡，他还加强了对华贸易的强硬言论。他说：“现在，它们（中国）必须购买（美国产品）。” “而且，如果它们不买，我们将终止协议，就这么简单。”