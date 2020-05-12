中国或因疫情冲击冀重谈贸易协议 特朗普称没兴趣

美国总统特朗普周一表示，无意与中国重新协商双方已签订的贸易协议。有中国官方媒体引述消息指中国正在研究重新协商一月签署的贸易协议。但当被问及此事，特朗普告诉媒体：「我没兴趣。」特朗普说，他不赞成与中国重新磋商今年年初签署的第一阶段贸易协议。

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据路透社说，特朗普称不赞成重新磋商中美第一阶段贸易协议。

美国总统特朗普周一表示，他不赞成与中国重新磋商今年年初签署的第一阶段贸易协议。

特朗普在一场关于新冠病毒大流行的新闻发布会上被问及是否考虑修改第一阶段协议时表示：“不，一点也不。”此前，《环球时报》援引与中国政府关系密切的消息人士的话报导称，中国方面出现了要求重新评估中美第一阶段贸易协议的鹰派声音，部分顾问敦促重新进行磋商。“我不感兴趣。我们已经签署了协议。我也听说了，他们希望重新进行磋商，以达成一项更有利于他们的协议。”

据法新社报道，传中国想重谈贸易协定，特朗普指没兴趣。特朗普说他无意与中国重新协商双方已签订的贸易协议。

就有报导指中国正在研究重新协商一月签署的贸易协议，当被问及此事，特朗普告诉媒体：「我没兴趣。」特朗普说：「一丁点兴趣也没有。让我们看看他们是否会遵守自己签订的协议。」

华盛顿和北京两方今年一月达成初步贸易协议。

据该报道，本月8日，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）通电话，证实双方都同意落实第一阶段的协议内容。根据协议，特朗普政府同意一律延后进一步增收关税，北京当局则承诺未来两年的进口规模，要以2017年为基准再增加2000亿美元。