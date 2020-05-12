十字架报：中国抗疫胜利脆弱 舒兰市新增确诊至少11例

法国十字架报的亚洲主任马洛维奇（Dorian Malovic）5月11日介绍武汉新报告5个本地新增病例，以及武汉并没有恢复正常时指出，中国的胜利很脆弱，在距离武汉几千公里的中国东北舒兰市，出现了至少11个本地新增病例，当局已经宣布实施《戒严法》。

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该文说，在中国，抗击冠状病毒的胜利仍然脆弱。按官方的数据，当局到目前为止，在很大程度上控制了这次疫情。但是，最近几周，中国不断出现一些新的感染病灶。

比如，在刚过去的周末，中国东北的舒兰市，就发现至少11例确诊病例，当局已经宣布封城隔离。当地公共交中断，火车站关闭，禁止计程车出城，所有餐厅再次关门。

舒兰市地方当局宣布进入“战时状态”。十字架报说，相邻的黑龙江省和辽宁省也受到从俄罗斯归国的中国病例案的影响。

面对疫情可能成为“新常态”但风险，中国国家卫健委在5月11日表示，这些爆发疫情的病灶“提醒我们必须保持最高警惕”。

另据中国基金报消息，吉林省在5月8日至11日期间，已通报15例新冠确诊病例，都是本土病例。其中一位45岁的女性是舒兰市公安局的洗衣工，她在5月6日因发热到舒兰市人民医院就诊，5月7日被确诊。然后到5月9日，舒兰市又新增本土确诊病例11例。其中有5月7日被确诊的舒兰市公安局女洗衣工的丈夫、大姐、二姐、三姐及三姐夫等5人，还有她的密切接触者2人，及与确诊密接者有接触史者1人，其丈夫的密切接触者3人。

5月10日，吉林市新增本地确诊病例3例，均与那位公安局洗衣女工的丈夫有密切接触。

该消息说，截至目前，吉林当局已经全面排查2005人，追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者290人，这些人都被隔离医学观察。