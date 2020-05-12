十字架报：在武汉，一切都没有恢复正常

武汉一住宅小区发现5例新增病例后被隔离2020年5月12日

法国《十字架》报说，疫情的震中武汉市又宣布新增5个冠状病毒肺炎病例后，加剧了当地人的害怕心理，也加深了民众对当局的不信任。本周末武汉爆发零星冲突，包括愤怒的居民抗议在居民区内修电站与警方发生冲突。

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法国天主教《十字架》报的亚洲部主任马洛维奇（Dorian Malovic）5月11日写到：在中国，抗击冠状病毒的胜利仍然脆弱。按照官方的数据，到目前为止，当局在很大程度上控制了这次疫情。但是，最近几周，中国又不断出现一些新的感染病灶。

比如，周一（5月11日），Covid-19冠状病毒大流行的发源地武汉宣布，又出现5个本地新增确诊患者。这个消息再次把关注的焦点引向这个饱受创伤的大都市。

安全感仍需时间

尽管近一个月以来，中国没有冠状病毒导致死亡病例的报告，但武汉这座殉难的城市仍然难以恢复。武汉从1月23日-4月8日封城隔离，据官方数据，武汉疫情造成的死难人数为3869人，中国全国的死亡人数为4632人。

现年45岁的武汉市政府官员Youren承认说，我们现在可以自由地出门，但是大家都互相害怕。要想感觉安全，还需要一段时间。

一名在武汉经历了痛苦隔离期的欧洲人证明了武汉当下的困难。他说，“现在人们倾向于忘记我们，可是武汉现在一切都不正常。在现实当中，疫情后的日子挺可怕的。大家都焦虑不安。我们在地铁的座位都是电子分配的。而且我们仍然不能进入任何建筑物或住宅，每个人都不断地被检测… ”。

警民冲突

十字架报说，武汉人对病毒复活的担心不太可能改善已经很紧张的气氛。这个气氛充满对当局的不信任。人们怀疑当局继续掩盖事实。

本周末，在武汉一个人口120万的县，一群愤怒的居民上街抗议在居民区内兴建一个小型电站。警方立即出动，驱散示威者。那名在武汉生活的欧洲人承认说，武汉人的“怒火快搂不住了”，一触即发。在武汉这个大都市，几乎到处有零星冲突。一些敢于反抗警察的人与过分执法或失去控制的警察打架。

十字架报还报道说，距离武汉几千公里的中国东北舒兰市，在出现新增病例后，地方当局已经宣布实施《戒严法》。