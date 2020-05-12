吉林舒兰病患洗公安衣感染？ 专家称有可能

新冠病毒变化多端，让陆专家感叹“我们对它的认识还是非常有限”。近日吉林舒兰出现1起本土病例，确诊者为45岁公安局洗衣工，传染源至今尚未查出，但外界却传出她有没有可能是在洗涤公安的衣服过程被感染的？对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，有这个可能。

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据东森新闻今天报道称，舒兰病患“洗衣感染”？中国专家揭露惊人真相并感叹：对病毒认识很有限。

该报道综合陆媒消息，吉林省舒兰市7日有一名45岁女洗衣工确诊，吴尊友指出，目前推测她可能是这一次聚集性疫情的源头，但也有可能是真正源头还没被发现，这需要更多的流行病学调查，或生物学手段来加以分析推测。据吴尊友补充，还有就是有些病人的潜伏期比这个洗衣工更长，“潜伏期是具有传染性的。如果像这种情况的话，就非常难判断，到底是谁传给谁的。”

据悉，吉林省在4月20日新增境外输入病例2例、22日新增境外输入病例1例，常住地均是舒兰。值得关注的是，这3名病例均是俄罗斯回国人员，从绥芬河入境时检测均为阴性，在牡丹江当地结束集中隔离后返回舒兰后出现症状，被确诊感染。因此外界在猜测，舒兰市公安局有警员曾在4月8日至30日间，去接过从俄罗斯回国的人员，这名女洗衣工有没有可能在洗涤员警的衣物中被感染？

“有这个可能！”吴尊友指出，研究人员之前有对医院病人的病房空气和医生更换隔离服的半污染区，以及清洁区的空气进行采样，发现更换隔离服的空间中，病毒含量反而更高，也就是说，“如果医务人员在病房里面，他的衣物上可能会沾上病毒，脱的过程当中，空气当中病毒含量更高。

据该报道，另一方面，哈尔滨日前也确诊一名病患，他4月10日至5月9日期间，共做过8次核酸检测，前面7次均显示为阴性，直到第8次才验出阳性，让外界担心“核酸检测的手段和方法可靠吗？”