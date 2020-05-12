因挺占中与反送中遭封杀 香港影帝黄秋生传欲入台湾籍

香港艺人黄秋生近日在脸书透露人在台湾并正接受14天隔离，但他不以为苦，反而高兴地说感受到民主自由的空气，并准备入籍台湾。

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据中央社今天报道称，黄秋生有意入籍台湾，香港政治氛围使然。

香港艺人黄秋生近日在脸书透露人在台湾并正接受14天隔离，但他不以为苦，反而高兴地说感受到民主自由的空气，并准备入籍台湾。黄秋生想做台湾人，可说与当前香港政治气氛有关。

该报道称，香港演艺界历来都有人移民，有人选择入籍美国，有人偏好加拿大，这原本是各人的自由选择，不足为奇，但是香港去年6月爆发“反送中”运动后，社会严重撕裂，人与人之间变成只有“黄丝”（支持反送中）和“蓝丝”（反对反送中）之分。这样的氛围下，港人的移民举动也被标签化，成为黄丝或蓝丝人士各自对现况不满的表达。事实上，“反送中”发生后曾有一批年轻人逃往台湾，当时就曾被解读为对香港不满而“外逃”的典型例子。

中央社说，黄秋生此时表达有意入籍台湾，难免让人有所政治联想，尤其他支持“反送中”的立场一向清晰。

黄秋生很年轻时就加入电视台工作，早期在亚洲电视台担任过演员，后来凭著演技和个人的努力，在电影界闯出名号，演出过许多电影，也曾先后获得香港电影金像奖最佳男主角、最佳男配角等殊荣。黄秋生是中英混血儿，他的出身以及在影坛发展的心路历程一向是娱乐新闻焦点。但近10年来，媒体似乎更为关注他对政治运动的表态。

一般来说，大多数香港艺人都会选择避谈政治，黄秋生却是例外。“占中”运动于2014年9月爆发后，他积极参与，例如示威者占领金钟马路期间曾播放他的录音，其中传达了他对学生的精神讲话。

此外，被视为“占中”主题曲的“问谁未发声”（又名“谁还未觉醒”）也有黄秋生和张敬轩等人领唱的版本。“问谁未发声”改编自“悲惨世界中”著名歌曲“Do You Hear the People Sing?”，粤语版于2014年5月开始在港流传，其中有一段歌词“天生有权还有心可作主，谁要认命噤声，试问谁能未觉醒，听真那自由在奏鸣”。短短几句话，或许已道出黄秋生内心对这场运动的想法。

据该报道，相对于“占中”，黄秋生在“反送中”运动中的表现较为低调，但也不缺言语上的表态。

近日，他就在社群媒体留下一番话：“打女人，恰（欺负）细路（小孩），性骚扰，贩卖毒品，欺凌弱智，残疾，露宿者，老人家。咁嘅（这样）行为仲（还）以为自己神圣，加埋（加上）精神异常。呢个（这个）社会冇咗（消除）呢（这）种败类会和谐好多。”若不了解香港当前的问题，对上述谈话可能不明所以，但对于许多“反送中”支持者来说，这句话再也清楚不过，因为这正是他们对港警的一种普遍式嘲讽。

该报道综合港媒消息指，去年底，当港府依法宣布禁止“反送中”示威者戴口罩时，黄秋生曾在社群媒体留言讥讽“呼吸都不安全，还讲什么法律！”另外，当警方出动水炮车、催泪弹来对付理工大学学生时，黄秋生曾上传影片，向国际社会呼吁“Please help HK!”

中央社说，黄秋生的类似言论，无论是明确表白或暗讽，态度看来都是一贯的。不过，他也因此付出代价，包括演艺事业被中国大陆封杀。“占中”运动之后，黄秋生的工作量愈来愈少，除遭陆方封杀，在香港获电影公司邀请参与演出的机会也不多。在可见的未来，黄秋生在香港的演艺发展机会似乎不乐观，在这样的情况下，若入籍台湾，未尝不是另一种选择，也许可以在台湾找到另一个演出天空。

该报道称，香港金像奖影帝黄秋生因支持反送中运动被北京政府封杀，经历无戏可拍、零收入的惨况，戏外更尝人情冷暖。

香港金像奖影帝黄秋生银幕上经常扮演让人恨得牙痒痒的反派角色或变态杀手，现实生活中却因力挺香港民主而直言无讳，并因此遭遇对岸封杀，曾经完全没戏拍、零收入，戏外更尝人情冷暖。

黄秋生今早在脸书贴文说，“人在台湾，隔离十四天，自得其乐”，有粉丝留言“入籍台湾吧！”没想到他居然回应“准备中”，不少人直喊兴奋、期待。

据中央社说，58岁的黄秋生是英中混血儿，英国籍的父亲在他4岁时抛妻弃子，与母亲相依为命的黄秋生童年岁月有着躲不过的贫困和黯淡。中学毕业后做过修车厂学徒、装修工人，直到1982年入读电视演员训练班而进入演艺圈。

五官轮廓深邃的黄秋生在1980年代末期从电视转战电影圈，初期曾接拍艳情三级片，也扮演过变态连环杀手，形神兼具的演绎让他成为首位凭借三级片（八仙饭店之人肉叉烧包）而荣获香港电影金像奖影帝的影星，也奠定了他日后在电影圈的性格演员地位。

从影以来，黄秋生共拿到7次香港电影影帝奖，其中3次是香港电影金像奖，但几乎每次都是饰演反派、甚至所谓变态的角色，许多观众对他的印象也颇受影响。

2014年秋天，香港风起云涌上演了争取民主的“雨伞运动”（占中运动）。有别于大多数香港艺人避谈政治的立场，黄秋生选择站出来，明确表态同情示威学生，并公开谴责港警暴力，也因此被贴上“港独”的标签。但他当年底曾在新浪微博宣布，“严正声明：我不是什么港独份子，亦从来未支持过任何港独行动，未曾发表过任何港独言论”。

在北京的压力下，没有“明哲保身”的黄秋生，演出工作果然出现可能是意料之中的变化。一年后，他接受港媒访问时坦言，整整一年无戏可拍，“完全没有（戏），零收入”。而面临中国封杀之际更见人情冷暖，一些过去与他有来往的人也不见踪影。

但是挫折并未改变黄秋生直言的性格。2018年他受邀担任第37届香港电影金像奖“最佳编剧奖”颁奖人，致词时似乎意有所指地针对亲中的港星成龙同年3月“香港电影也是中国电影”等言论而侃侃而谈。据黄秋生说，编剧手法必须是“情理之中、意料之外”，还表示“明年还有没有香港电影呢？这个就是出人意表，你猜不到的。但情理之中，意料之外呢，就是，我们年年都有香港电影喔，很合理嘛！”黄秋生一番话当时引来台下一片静默。但他事后强调不是针对成龙，还说“成龙人很大量（大器），这是他的优点”。

去年6月香港爆发震动国际社会的“反送中”运动期间，警民屡屡发生流血冲突，黄秋生曾以此类比1933年的德国纳粹，在脸书写下“Hello darkness my old friend”，更曾在电影座谈会直言“大家暂时都不要到香港去，因为警察真的是疯了！”

凭借“沦落人”一片， 一度无戏可拍的黄秋生去年第5度获提名香港电影金像奖，并获最佳男主角。“沦落人”由香港新锐导演陈小娟执导，港媒曾披露，由于爱惜人才，黄秋生演出这部电影没有收取片酬。获得金像影帝当天，陆媒爱奇艺娱乐得奖名单上“最佳男主角”刻意被消失；对此，黄秋生当时回应港媒说，“可能（爱奇艺）颁影帝的时候睡着了，爱奇艺是什么我都不知道，是电影公司吗？没就没吧”。

虽然如此，他也表示这种封杀独漏是“白色恐怖”，“每天吃饭也怕、穿衣也怕，从早怕到晚，我不知道是谁造成的，但这就是白色恐怖”。

中央社引有分析说，“反送中”运动后，香港社会严重撕裂，人与人之间变成只有“黄丝”（支持反送中）和“蓝丝”（反对反送中）之分。反送中立场清晰的黄秋生准备入籍台湾，可说与当前香港政治气氛有关。