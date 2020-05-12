外交部发言人：中美应努力推动第一阶段经贸协议取得成效

外传中国政界人士希望中美重新协商贸易协议，美国总统特朗普则明确拒绝。中国外交部发言人赵立坚5月12日被问及有无新的磋商计划时，未直接证实或否认，仅表示要共同落实好第一阶段经贸协议。

广告 继续浏览后续

根据中国外交部官网文字实录，赵立坚12日在例行记者会上，被外媒询问中方是否有新的中美贸易磋商计划。

赵立坚说，中美达成第一阶段经贸协议，有利于中国，有利于美国，有利于全世界。双方应秉持平等和相互尊重的原则，共同落实好协议。

他并表示，中美经贸高级别磋商双方代表人于8日举行了通话。双方都表示，应努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。

赵立坚未直接对“新磋商计划”的说法予以驳斥。

《环球时报》英文版（Global Times）11日引述接近中国政府的消息人士说，随着美方在武汉肺炎疫情中提出疫情源头阴谋论、索赔追责等对中国不友善的动作频仍，已有策士向贸易谈判代表团建议中国应该废止1月谈好的贸易协议，重启谈判，这样才符合中方利益。

不过，特朗普（Donald Trump）在11日被问及此事时说：“我没兴趣。”表示无意与中国重新协商双方已签订的贸易协议。还说：“让我们看看他们是否会遵守自己签订的协议。”