张雪忠呼吁国民制宪被捕 24小时后获释

中国学者张雪忠因致函全国人大代表呼吁国民制宪，11日遭上海警方逮捕，约24小时后获释返回住处；他本人于凌晨透过微信报平安。消息没有提及张雪忠是否被消除司法追究麻烦。

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据中央社今天报道说，中国学者呼吁国民制宪被捕，24小时后获释。

前上海华东政法大学副教授张雪忠近日因发表近万字公开信给中国全国人大，呼吁国民制宪、和平转型而被消失；不过张雪忠的友人确认，他已于一天后回家。中央社说，张雪忠在凌晨零时56分于微信发讯报平安：“看到不少朋友关心我的情况，非常非常感谢！我已在家中，一切安好。祝大家晚安。”

受新冠病毒疫情影响，中国“两会”全国人大与政协会议延宕至5月21日陆续揭幕。张雪忠发表的公开信指出，人大代表不是中国人民自由选举产生，缺乏国民的授予和委托，因此现行的宪法根本不是一部真正的宪法，不能体现全体国民的政治意志。

张雪忠2013年即因公开呼吁中国实施宪政，遭华东政法大学停职解聘，2019年再被吊销律师执业证。

即便如此，他近日发表“致13届全国人大3次会议全体代表的一封信”，仍要求当局尽早启动国民制宪、释放政治犯、开放党禁、报禁等。

据张雪忠在信中强调，宪法应是全体国民政治意志的产物，但中国现行宪法的制定并未包含国民参与的程序，全国人大既是由宪法创造的，又是创造宪法的，使得中国宪法“根本是一部伪宪法”。

据该报道称，张雪忠也批评，民权在中国不受重视，宪法规定人民必须接受某个政党的领导，根本谈不上一切权力属于人民，十足的荒谬。张雪忠并在信中附上“中华统一共和国宪法草案（学者建议稿）”，表示是参照台湾总统制与港澳行政长官制所提出的构想，并透过一系列制度设置，“构成对总统权力的有效约束，以避免出现个人独裁的局面”。