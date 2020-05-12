武汉不断新增病例 当局启10天核酸筛查大会战

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部下发《关于开展全市新冠病毒核酸筛查的紧急通知》（下称“紧急通知”），其中通知武汉各区新冠肺炎疫情防控指挥部：经研究决定，在武汉全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”。各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。

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据中国时报今天报道说，不断新增病例，武汉展开全员核酸筛查工作。

武汉多个区疫情防控指挥部证实了这一消息，目前各区均已按照文件要求，根据区里情况紧急制订实施方案。该紧急通知的下发与武汉东西湖区出现多例新增确诊病例有关，系为强化社会防控、防止疫情反弹的，加强常态化疫情防控工作。

根据武汉市卫健委星期一的通报，目前新增的6例病例，均居住在武汉市东西湖区长青街三民小区，其中有两对夫妻。经专家分析，该病人小区曾有20例确诊病例，经组织专家对各种因素排查分析，其病因应主要来源于既往社区感染。

前述紧急通知要求，各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。各区负责根据辖区人口规模，常态化疫情防控要求，结合本区实际，制定具体实施方案；方案需明确本辖区基本情况(人口基数、街道数量、社区数量等)、组织方式、时间安排( 需具体至街道、社区的采样时间)及其他事项。

该报道称，而对于核酸筛查应突出重点，确保重点人群、重点区域优先覆蓋。应将老旧小区，居住密集小区和流动人口集中区域作为排查重点，排查范围应包括辖区常住居民和流动人口。

武汉一区疫情防控指挥部工作人员表示，通知同时要求各区应于5月12日中午12时前，将实施方案以红头文件形式反馈至指定渠道，昨晚连夜在部署安排。