武汉病毒未了 武汉人又起堵建变电站抗争

湖北省武汉武昌南湖规划建设变电站，选址位于几个大型住宅小区的正中央，附近还有多所学校，引发小区居民反对。日前传有很多当地居民上街抗议，结果遭大批警员镇压。

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据苹果日报今天报道称，武汉居民抗议建变电站，遭大批警员箍颈强行抬走。中国互联网上消息说，武昌居民上街抗建兴建变电站，未料遭警方暴力镇压。

据该报道，有人在社交媒体上发布现场影片，示威者大喊“保卫家园，保卫家园，还我健康，还我健康。”的口号，大批警察到场，不仅抢夺横额，还与示威者爆冲突。片中可见，有手无寸铁的居民被多名警员箍颈，有人倒地，甚至被抬走。据目击者戴先生表示，当地是学区，有中小学和多所幼儿园，很多居民担心变电站会影响健康，所以上街抗议。他认为政府不尊重民意，居民维权很难成功。

网民“cary—-来自火星”10日的微博发文指：“武汉人民太不容易了，艰难中度过了新冠状病毒（武汉肺炎疫情），5W（5万）居民的大型南湖社区没有通过民调，环评在疫情未结束的情况下竟然公示要建220KV变电站。”而在4月份，这名网民曾发博文指出，当局借抗疫之名，为了阻止居民了解变电站情况，动用不明武装人（员）封路，阻止居民正常出行。

有网民透露，该市自然资源和规划局于3月30日在官网上发布公告，指要在富安街兴建南湖新城变电站。消息引发居民不满，不仅透过网上信访平台及向各级部门投诉，还趁市长进行网上直播时留言抗议，却不获回应，才会上街抗议。

据该报道，据悉，该变电站由武汉市洪山建设投资有限责任公司承建。公开资料显示，该公司注册资本为20亿元人民币，隶属武汉市洪山区区属国有企业，国有资本100%控股。