澳门今年阻办天安门六四图片展

中国国务院港澳办高层人事今年初大换血后，澳门一年一度的天安门镇压图片展近日遭官方取消，为30年来首见。此举令外界关注，香港行之有年的维园六四烛光晚会能否顺利举办。澳门市政署称经重新审视后认为举办之八九民运图片资料展览活动不符合相关准则。

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据法新社今天报道称，澳门当局取消天安门图片展览，30年来首见。据「八九民运图片资料展览」主办单位澳门民主发展联委会（民联会）指出，今年的展览一开始获市政署批准，但随后又遭取消，民联会形容这项决定是突如其来的转变。

报道称，民联会7日在脸书（Facebook）公布市政署信函，内文写道「鉴于本署管理委员会日前作出批示，就外借活动场地之审批准则作出修正。本署经重新审视后认为贵会举办之八九民运图片资料展览活动不符合相关准则」，以此通知民联会取消有关活动。

民联会很快就提出声明异议：「三十年来，我们作为展览的主办者，一贯乐意与贵署合作，遵从贵署之安排，因而亦从无发生过任何不愉快事件，也对贵署及政府乃至市民，无增添过任何烦扰。」

据民联会11日表示，市政署未回应民联会提出的声明异议，因此当天的展览仍继续按已批准的时间和地点进行。但民联会今天晚间在脸书指出，市政署随后又以2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情为由，驳回声明异议，取消展览场地借用。

香港与澳门是中国治下唯二可以安全讨论与纪念「六四事件」的地区，但受疫情影响，公众聚会遭到限制，因此不清楚下个月的香港维多利亚公园六四烛光晚会能否获准举办。