猜是剑指蔡英文就职典 解放军罕见海上实弹演习2个半月

中国海事局5月11日发布军事演习通告，将于5月14日开始，在河北唐山市唐山港京唐港区进行为期2个半月的实弹演习，期间无关船舶禁止驶入安全管制区域。台湾总统蔡英文即将在520举行新任期就职演说，中国刚好展开本次长达2个半月的军演，两者是否有关联或影响，引起外界的讨论。

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据东森新闻今天报道称，蔡英文发表就职演说前，解放军唐山港军事演习2个半月！

据中国官方《唐山港京唐港区军事演习的通告》内容中提及，2020年5月14日零时至2020年7月31日24时，所有无关船舶、人员提前撤离到安全区域，在此期间无关船舶禁止驶入安全管制区域。该安全管制区范围：39°25\'N/119°10\'E为基点，正东方向至正南偏西6°、半径25公里的扇形海域内。

据了解，唐山港是大陆重要港口之一，是河北省、北京市、华北...等多地对外发展的重要窗口之一，距离北京市仅230公里，全港2019年货物输送量达65674万吨，同比增长3.08%，港口货物输送量世界排名第三。

该报道称，另外适逢总统蔡英文即将在520举行新任期就职演说，大陆刚好展开本次长达2个半月的军演，两者是否有关联或影响，引起外界的讨论。