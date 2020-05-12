王默推特发声被指寻衅滋事 支联会斥中国无权把手伸至国外社交软件

12.5 曾因声援港人而坐牢的维权人士王默，今次再度被扣，可能会被重判。

去年5月传因参与募捐活动而被拘留的维权人士王默，最后因在中国流通的微信和国外盛行的推特(twitter)发表批评辱骂党和政府相关领导人的信息和损害国家形象等「虚假信息」，以及炒作社会热点问题，被当局控以寻衅滋事罪。香港市民支持爱国民主运动(支联会)副主席邹幸彤估计，王默将会被判较重刑罚。他又质疑，中国凭什么把以言入罪的手无限延伸到推特这「外网」，忧虑此例一开，日后在境外发表言论的中国人，踏足中国可能会面对同样处境，十分危险，呼吁国际组织关注。

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根据江苏省淮安市淮安区人民检察院于去年11月发出的起诉书，王默的涉嫌寻衅滋事案件曾在去年10月退回淮安市公安当局「补充侦查」，反映起诉证据不足。该案其后于11月再移送审查起诉。

根据起诉书，王默在出狱后一个多月内，在微信和推特发布七百多条信息，当中有「辱骂党和政府相关领导人信息 20 余条，散布损害国家形象、危害国家利益等虚假信息，散布炒作、声援犯罪分子、社会热点问题等」信息。

翻查王默的推特，他在出狱后的一个多月，继续声援良心犯，关注基层，以及批评当局施政，强调要为他人的苦难发声。

起诉书续称，王默在「网络上辱骂他人，情节恶劣，……混淆视听，造成公共秩序严重混乱」，触犯寻衅滋事罪，加上王默仍在剥夺政治权利期间，按例「应数罪并罚」，并当从重处罚。

根据中国刑法，寻衅滋事罪的最高刑罚是五年。支联会副主席邹幸彤估计，当局迟迟未开审，是因为未决定如何判刑，但估计不会轻。她向本台解释，由于王默敢直接在推特以「煽颠未遂被坐牢」自称，又要求中共落台，北京政府一定不会手软，估计判刑会偏重，有可能接近最高刑罚。她以「不常见的反抗者」来形容王默。

自最高人民法院在2013年发布《解释》，把利用信息网络辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序者，以寻衅滋事罪处理后，当局便不时以此罪名起诉在网上发表不受当局欢迎言论的人，远至2014年时的浦志强，至上月被判刑的刘艳丽都是，但邹幸彤指出，当局一般用这罪名管控在中国内地的网上言论(俗称内网)，现在却连外网也管，是权力的无限延伸，把手由国内伸延至全球，她质疑，中国凭什么认为自己有此权力，谑称中国此举是「扰乱推特秩序」。

她续称，此例一开，日后在香港发表评论而又被北京政府视为异见者，理论上回到中国内地也可被捕，国际社会凭予重视。

现年48岁的王默，住江苏淮安，过去曾三次被指扰乱公共场所秩序而遭行政拘留，2014年因在广州多处地方拉横幅声援香港的占领运动而被控煽动颠覆国家政权罪，判监四年半，剥夺政治权利三年，去年4月2日刑满获释。同年5月14日，王默短暂参与为广西维权律师陈家鸿举行的律师费募捐活动后遭受刑事拘留。他的两名辩护律师先后被强制中止会晤和被殴。