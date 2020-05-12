疫情下新排榜 中国最富500人财富突破10万亿

中国新财富500富人榜12日正式揭晓。消息或由现代电视发布。消息中没有提及福布斯，通常中国财富榜多由福布斯发布消息。据中国巨富新榜，阿里巴巴创办人马云财富达3021.4亿元，超越腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾成功登顶，马化腾以2767.3亿元的财富，位列第二。恒大集团董事长许家印排名第三，总财富为1981亿元，排名与去年一样。

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据雅虎经济今天引述消息说，中国最富500人财富突破10万亿，马云跃升首富！

消息引述现代电视说，从整体来看，前500富人的总财富首次突破10万亿元大关，再创历史新高，上榜门槛在去年大跌至45亿元之后，回升至63.3亿元，同比大涨40%。上榜者的人均财富从2019年的162亿元升至214亿元，创下历史新高。值得注意的是，今年百亿富人已达315位。若今年中国最富十人组成一个城市，经济规模将在成都和武汉之前，排名全国第7。

从行业来看，互联网的创富能量呈聚合态势，新富更是如雨后春笋。互联网行业今年在榜单上再次大肆扩张，上榜者数量从去年的80人增加到96人，人数同比上涨20%。对于仅有500人的顶级富人榜单来说，互联网创富已实现榜单垄断。此外，机械电气设备、医药生物行业上榜人数分列第2、3名。

据该报道称，分地区来看，中国31个省区市中，由广东、北京、上海、浙江四省市组成的创富第一梯队继续遥遥领先，四省市共计上榜318人，以全国3.2%的面积创造了63.6%的上榜富人，是中国财富最为集中的地区。排名首位的广东今年共计114人上榜，同比增加4人，连续12年蝉联地区创富榜榜首。

青年富人榜中，2020年，18位青年富人登上新财富500富人榜，总人数同比减少了3人，但2020年上榜青年富人的整体财富达到6411.8亿元，高于2019年的5533亿元。显示青年富人的造富能力持续提升，不断为中国经济注入新鲜血液。青年富人年龄也逐渐下移，平均年龄从2009年的37.5岁下降到了36岁。